Le mode vocal avancé de ChatGPT peut désormais voir votre écran et analyser les vidéos

Dans le cadre de sa campagne festive « 12 Days of OpenAI », OpenAI a lancé de nouvelles fonctionnalités pour ChatGPT, notamment le Mode Père Noël et des options de partage vidéo et d’écran pour son mode vocal avancé.

Ces mises à jour visent à enrichir l’expérience utilisateur et à offrir des applications pratiques et ludiques pendant la saison des fêtes.

Partage vidéo et écran : Une fonctionnalité très attendue

OpenAI a également introduit une fonctionnalité de partage vidéo et d’écran dans le mode vocal avancé, permettant aux utilisateurs de partager visuellement leur environnement ou leur écran avec ChatGPT pour une assistance en temps réel et contextuelle.

Fonctionnalités principales :

Analyse vidéo : Montrez un flux vidéo à ChatGPT et posez des questions sur ce que vous voyez, pour des retours en temps réel.

Partage d’écran : Que ce soit pour résoudre un problème ou demander des conseils, partagez votre écran avec ChatGPT pour une aide instantanée sans avoir à décrire longuement vos besoins.

Comment accéder à ces fonctionnalités :

Lancez le mode vocal avancé sur l’application mobile. Touchez l’icône caméra vidéo en bas à gauche pour activer le partage vidéo. Pour partager l’écran, sélectionnez le menu à trois points, puis choisissez « Partager l’écran ».

Discutez avec le Père Noël grâce au mode saisonnier de ChatGPT

Le tout nouveau Mode Père Noël transforme ChatGPT en une version virtuelle du célèbre personnage, avec une voix profonde et joviale, et une interface à thème festif. Disponible exclusivement pour les abonnés Plus et Pro, cette fonctionnalité sera active jusqu’à début janvier, sur les applications mobiles et desktop.

Pour activer le mode Père Noël :

Connectez-vous à votre compte ChatGPT Plus ou Pro. Cliquez sur l’icône flocon de neige à côté de la barre de saisie. Sélectionnez la voix du Père Noël dans le menu déroulant, confirmez votre choix, et commencez à discuter.

Les conversations en Mode Père Noël sont temporaires et non enregistrées dans votre historique de chat. OpenAI garantit également que ces échanges n’affecteront pas la mémoire de ChatGPT, permettant ainsi une interaction amusante et privée.

Disponibilité et déploiement

Ces nouvelles fonctionnalités sont en cours de déploiement pour les abonnés Plus et Pro dans la plupart des pays, ainsi que pour tous les utilisateurs de Teams. Cependant, en raison des régulations sur la confidentialité, les utilisateurs en UE, Suisse, Islande, Norvège et Liechtenstein devront patienter un peu plus longtemps, la disponibilité étant prévue prochainement. Les utilisateurs Enterprise et Edu auront accès à ces fonctionnalités à partir de janvier 2025.

Jour 4 des « 12 Days of OpenAI »

Ces annonces marquent le 4e jour de l’événement en direct d’OpenAI, qui a déjà dévoilé :

Le modèle Sora pour la génération vidéo : Un nouvel outil puissant pour créer des vidéos générées par IA.

Le modèle de raisonnement 01 : Pour des capacités logiques et de résolution de tâches complexes.

Un abonnement Pro à 200 dollars/mois : Offrant des outils avancés et des limites d’utilisation étendues pour les utilisateurs intensifs.

Mises à jour de ChatGPT Canvas : Améliorations pour des fonctionnalités collaboratives et d’édition visuelle.

Que ce soit pour discuter avec le Père Noël ou partager votre écran pour résoudre un problème, les mises à jour d’OpenAI promettent une expérience ChatGPT plus interactive et festive cette saison. 🎄