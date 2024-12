Huawei nova 13 : Le roi du selfie arrive dans le monde !

En parallèle du lancement du Mate X6 à l’international, Huawei a dévoilé sa nouvelle série nova 13 à l’échelle mondiale. Cette gamme, orientée vers les amateurs de selfies, comprend deux modèles : le nova 13 standard et le nova 13 Pro. Ces smartphones mettent en avant des performances photo de pointe, notamment grâce à leur caméra frontale ultra-large de 60 mégapixels et à la technologie XD Portrait Engine.

La caméra frontale ultra-large de 60 mégapixels, commune aux deux modèles, est équipée d’un autofocus (AF) et offre des portraits sublimés grâce à la XD Portrait Engine, qui affine les contours du visage, améliore la texture de la peau, équilibre la lumière et les ombres, et offre une meilleure clarté du teint.

Le modèle nova 13 Pro pousse l’expérience selfie encore plus loin avec une caméra frontale supplémentaire de 8 mégapixels dédiée aux portraits rapprochés, permettant un zoom numérique jusqu’à 5x pour des selfies détaillés.

nova 13, des performances photographiques arrière polyvalentes

Les deux modèles disposent d’un puissant module caméra arrière. Le nova 13 va se vanter d’une caméra principale de 50 mégapixels avec ouverture f/1.9 et capteur macro ultra-large de 8 mégapixels, tandis que le nova 13 Pro va disposer d’une caméra principale à ouverture variable physique (f/1.4~f/4.0) et filtre RYYB, combinée à une caméra ultra-large de 8 mégapixels et une caméra téléphoto portrait de 12 mégapixels avec stabilisation optique (OIS). Le modèle Pro est également équipé d’un capteur de température des couleurs à 10 canaux pour des résultats encore plus précis.

Le nova 13 est doté d’un écran OLED Full HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que le nova 13 Pro bénéficie d’un écran LTPO micro-courbé de 6,76 pouces offrant un taux de rafraîchissement adaptatif (1-120 Hz). Les deux modèles partagent une batterie de 5000 mAh, supportant une charge ultra-rapide de 100W grâce à la technologie HUAWEI SuperCharge, avec un contrôle intelligent de la température pour préserver la durée de vie de la batterie.

Pour le reste des spécifications, la série nova 13 va embarquer EMUI 14.2 comme système d’exploitation, 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne, un châssis ultra-fin avec un poids de 195 g pour le nova 13 et 209 g pour le nova 13 Pro et une connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 LE, NFC, et double VoLTE 4G.

Prix et disponibilité

Le nova 13 va être vendu au prix de 549 euros en Europe, tandis que le nova 13 Pro sera proposé à partir de 699 euros. Les deux modèles seront disponibles aux Émirats arabes unis dès janvier 2025, et sont déjà en vente dans certains pays, comme le Mexique. Pour la disponiblité en France nous allons devoir encore attendre un peu.

Avec sa série nova 13, Huawei continue de se positionner comme un acteur incontournable dans le domaine de la photographie mobile, tout en offrant un design élégant et des performances de haut niveau. Ces smartphones promettent de séduire les amateurs de selfies et de photographie mobile grâce à leurs innovations technologiques.