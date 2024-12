iOS 18.2 : Une mise à jour incontournable disponible ce soir !

Apple est sur le point de déployer iOS 18.2, une mise à jour majeure qui introduira une série de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle (IA), Apple Intelligence – malheureusement, pas en France ! Pour les utilisateurs qui ont évité les versions bêta, cette mise à jour stable est l’occasion d’explorer les dernières avancées d’Apple.

Voici tout ce que vous devez savoir sur iOS 18.2, y compris la date et l’heure de sortie ainsi que les nouveautés attendues.

Date et heure de sortie d’iOS 18.2

iOS 18.2 sera officiellement disponible le lundi 9 décembre 2024, à 19 heures, heure de Paris.

Les nouvelles fonctionnalités d’iOS 18.2

Avec la publication récente de la Release Candidate, qui est une version quasi définitive, nous avons une vue claire des fonctionnalités qu’iOS 18.2 apportera. Voici ce que cette mise à jour propose :

Fonctionnalités liées à l’IA (pas en France)

Image Playground : Une nouvelle application pour générer des images IA à partir de descriptions textuelles ou de photos.

Genmoji : Créez vos propres emojis personnalisés.

Support ChatGPT : Intégration de ChatGPT directement sur iPhone, accessible via Siri et sans besoin de compte.

Image Wand : Transformez des croquis ou des notes manuscrites en images grâce à l’IA.

Visual Intelligence avec contrôle caméra : Amélioration des fonctions de l’appareil photo sur certains modèles d’iPhone.

Améliorations des applications natives

Mail : Nouvelle catégorisation pour prioriser les e-mails importants.

Photos : Possibilité de faire un défilement image par image dans les vidéos.

Safari : Nouveaux arrière-plans pour la page de démarrage.

Améliorations de l’appareil photo

Contrôle caméra avancé : Déclencheur à deux étapes pour verrouiller la mise au point et l’exposition.

Compatibilité : qu’en est-il des iPhone non équipés d’Apple Intelligence ?

Tous les appareils compatibles avec iOS 18 recevront la mise à jour, même si certaines fonctionnalités spécifiques à l’IA seront limitées aux iPhone prenant en charge Apple Intelligence. Les utilisateurs avec des modèles plus anciens bénéficieront tout de même des améliorations générales et des nouvelles fonctionnalités non liées à l’IA.

Avec iOS 18.2, Apple introduit des fonctionnalités intelligentes qui redéfinissent l’expérience utilisateur, notamment avec des outils comme Image Playground, Genmoji et l’intégration de ChatGPT. Que vous soyez intéressé par l’intelligence artificielle ou simplement par des améliorations système, cette mise à jour s’annonce essentielle.

Le rendez-vous est donc pris pour 19 heures, pour découvrir tout ce qu’iOS 18.2 a à offrir !