Surface : Microsoft mise sur l'IA et les puces Intel Lunar Lake pour 2025

Microsoft s’apprête à renouveler sa gamme Surface en 2025, avec une série de mises à niveau axées sur l’intégration de fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA).

Cette refonte inclut de nouveaux modèles de Surface Pro et de Surface Laptop, équipés de puces Intel Lunar Lake et portant le label Copilot+. Voici tout ce que nous savons pour le moment.

Les futurs Surface Pro et Surface Laptop seront les premiers appareils Surface équipés de puces Intel à recevoir le label Copilot+, réservé jusqu’à présent aux modèles fonctionnant avec des processeurs Snapdragon. Cela reflète l’engagement de Microsoft à intégrer l’IA dans ses matériels.

Puces Intel Lunar Lake : Ces processeurs de nouvelle génération intègrent des unités de traitement neuronal (NPU) avancées, répondant aux exigences de Microsoft pour les fonctionnalités IA.

Améliorations prévues : Attendez-vous à des revêtements anti-reflets pour une meilleure visibilité, des options 5G pour le Surface Laptop, et peut-être l’ajout d’un lecteur de carte, une fonctionnalité souvent demandée par les professionnels.

Un boost pour le Surface Laptop Studio

L’appareil le plus innovant de la gamme Surface, le Surface Laptop Studio est également prévu pour une mise à niveau. Le modèle de prochaine génération devrait abandonner ses puces Intel de 13ᵉ génération actuelles au profit des dernières puces Intel Lunar Lake ou AMD.

Amélioration de l’autonomie ? : L’autonomie reste un point à améliorer, étant l’un des points faibles du modèle actuel.

Intégration de l’IA : On ne sait pas encore si le Studio portera le label Copilot Plus, mais l’intégration d’IA semble probable dans le cadre de la stratégie globale de Microsoft.

Microsoft a confirmé à Windows Central que le Surface Studio 2 Plus, son ordinateur de bureau tout-en-un, ne sera plus produit. Cela rend peu probable l’arrivée prochaine d’une version Copilot+, ce qui pourrait refléter un recentrage vers des appareils plus portables.

Un nouvel appareil Surface compact de 11 pouces en préparation

Microsoft développe également un nouvel appareil Surface compact, décrit comme un hybride entre le Surface Go et le Surface Laptop Go.

Composants haut de gamme : Contrairement au Surface Go, souvent associé à un positionnement d’entrée de gamme, ce modèle comportera des matériaux et composants de meilleure qualité.

Puces Snapdragon X Plus : Ce processeur ARM devrait offrir des performances efficaces tout en mettant en avant des capacités d’IA avancées.

Public ciblé : Cet appareil vise les utilisateurs recherchant un format portable sans sacrifier les fonctionnalités premium.

Quelle est la stratégie future de Microsoft pour la gamme Surface ?

Le renouvellement de 2025 montre clairement que Microsoft souhaite positionner la gamme Surface comme une référence en matière de PC améliorés par l’IA. Avec l’intégration du label Copilot+ sur davantage d’appareils, l’objectif est d’offrir une expérience IA fluide, allant des tâches bureautiques aux flux de travail créatifs.

Cette attention portée à l’intégration de l’IA, combinée à des écrans améliorés, des options 5G et une qualité de fabrication accrue, pourrait redéfinir le rôle de la gamme Surface dans le segment des PC haut de gamme.