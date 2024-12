Apple : Vers des Mac, iPad et Vision Pro avec 5G grâce à ses propres modems ?

Apple s’apprêterait à étendre l’utilisation de ses propres modems à l’ensemble de sa gamme de produits. Cette technologie pourrait ainsi équiper les Mac, les iPad et même les futures versions du casque Vision Pro. Selon un récent rapport de Bloomberg, ces projets reflètent la vision à long terme d’Apple, qui souhaite réduire sa dépendance à l’égard de composants tiers, tels que les modems Qualcomm.

La première génération du modem personnalisé d’Apple devrait être lancée en 2025 avec l’iPhone SE. Ensuite, Apple prévoit d’intégrer le modem dans les iPad d’entrée de gamme et dans une version plus fine de l’iPhone (qui serait 2 mm plus fine que l’iPhone 16 Pro). L’adoption progressive de ces puces permettra d’éliminer les modems Qualcomm des appareils Apple au cours des trois prochaines années.

Le modem personnalisé de seconde génération d’Apple, dont la sortie est prévue en 2026, devrait offrir des capacités avancées. C’est à cette date qu’Apple aurait l’intention d’intégrer la connectivité cellulaire aux Mac, marquant ainsi un changement important dans la manière dont la société conçoit ses ordinateurs portables et de bureau.

Au-delà des iPhone et des Mac : Vision Pro et lunettes AR

Les ambitions d’Apple pour son modem personnalisé vont au-delà des appareils conventionnels. Le rapport de Bloomberg suggère que les futures versions du casque de réalité mixte Vision Pro pourraient intégrer le modem pour permettre une connectivité 5G transparente.

En outre, Apple travaillerait sur une paire de lunettes de réalité augmentée (AR), qui n’ont pas encore vu le jour, mais qui pourraient éventuellement intégrer les mêmes puces cellulaires personnalisées, ce qui renforcerait l’intégration de l’écosystème matériel d’Apple.

Avantages de la stratégie d’Apple en matière de modems personnalisés

En développant ses propres modems, Apple vise à :

Réduire la dépendance : En s’éloignant des modems Qualcomm, Apple contrôlera davantage sa chaîne d’approvisionnement et la conception de ses produits. Optimiser le matériel : Les modems personnalisés seront probablement mieux optimisés pour l’écosystème d’Apple, ce qui permettra de fabriquer des appareils plus fins et plus économes en énergie. Améliorer les fonctionnalités : L’intégration par Apple de capacités cellulaires dans les Mac et Vision Pro pourrait débloquer de nouvelles fonctionnalités, telles qu’une meilleure prise en charge du travail à distance et des capacités de diffusion en temps réel. Améliorer les marges : Le contrôle de la conception et du processus de fabrication du modem pourrait réduire les coûts de production à long terme.

Défis et calendrier

Malgré ces plans ambitieux, il faudra plusieurs années pour que le déploiement se concrétise pleinement. Apple adopterait une approche prudente et progressive :

2025 : Les modems de première génération font leur apparition dans les iPhone et les iPad.

2026 : Les modems de deuxième génération apportent la connectivité cellulaire aux Mac.

Au-delà de 2026 : les lunettes AR et Vision Pro intègrent des modems personnalisés pour la prise en charge de la 5G.

Bien que ce calendrier indique des progrès, l’intégration de la connectivité cellulaire dans les Mac pose des problèmes de conception, notamment en ce qui concerne l’emplacement de l’antenne sans compromettre l’esthétique ou les performances.

Un avenir plus fin et connecté

Le modem personnalisé d’Apple pourrait rendre les appareils plus fins et plus efficaces, en particulier l’iPhone qui, selon les rumeurs, devrait être plus fin de 2 mm. Pour les Mac, la connectivité cellulaire pourrait transformer la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs ordinateurs portables, en éliminant le besoin de connexion ou de points d’accès Wi-Fi.

Si elle est couronnée de succès, la stratégie d’Apple pourrait révolutionner l’écosystème de ses produits, en créant un réseau homogène d’appareils compatibles avec la 5G. Toutefois, il reste à voir à quelle vitesse Apple pourra réaliser cette vision et si elle conservera le même niveau de performance et de fiabilité que les utilisateurs attendent.