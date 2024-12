Gemini Utilities : Contrôlez votre smartphone Android avec la voix !

Google répond à une demande majeure des utilisateurs après avoir remplacé Google Assistant par Gemini sur les appareils Android. Avec le déploiement de l’extension Utilities, Gemini peut désormais gérer une large gamme d’actions locales sur les téléphones Android. Cette mise à jour améliore considérablement la polyvalence et l’utilisabilité de l’assistant IA.

L’extension Utilities permet à Gemini d’exécuter plusieurs actions simultanément sur les appareils Android, une fonctionnalité très attendue. Par exemple, vous pouvez désormais demander à Gemini d’activer le Bluetooth et de programmer un minuteur de 30 secondes en une seule commande. L’assistant complète ces tâches rapidement et avec précision.

Gemini offre également un contrôle précis. Par exemple, vous pouvez donner des instructions détaillées comme :

« Change le volume média à 70 %. »

« Prends une photo avec un minuteur de 10 secondes. »

Ces commandes sont exécutées précisément, rendant l’utilisation de l’assistant encore plus pratique pour gérer les paramètres et fonctionnalités de votre appareil.

Actions prises en charge par l’extension Utilities de Gemini

Voici une liste des actions que vous pouvez réaliser avec l’extension Utilities de Gemini :

Ajuster le volume (média, notifications, etc.) à un pourcentage précis.

Activer ou désactiver l’économiseur de batterie.

Prendre des photos ou selfies avec un minuteur.

Configurer ou arrêter des minuteurs et des alarmes.

Activer ou désactiver le mode Ne pas déranger.

Ouvrir des sites Web, des applications ou des paramètres spécifiques.

Contrôler la lecture de musique ou de vidéos (pause, arrêt, lecture, saut de piste).

Modifier la luminosité à un pourcentage donné.

Éteindre ou redémarrer l’appareil.

Vérifier le niveau de batterie.

Activer la lampe torche.

Prendre des captures d’écran.

Comment activer l’extension Utilities sur Gemini ?

Voici les étapes pour commencer à utiliser cette extension :

Ouvrez l’application Gemini sur votre appareil Android. Accédez à votre profil, puis rendez-vous dans Extensions. Faites défiler vers le bas et activez l’extension Utilities.

Une fois activée, vous pouvez utiliser l’extension pour effectuer des actions locales et combiner des tâches de manière fluide.

Avec l’extension Utilities, Gemini devient un assistant plus performant et réactif, comblant les lacunes laissées par Google Assistant. Sa capacité à exécuter plusieurs actions locales et à suivre des commandes précises en fait une mise à niveau importante pour les utilisateurs d’Android. Associé à d’autres mises à jour comme l’intégration de WhatsApp, Gemini évolue en un assistant complet pour les tâches quotidiennes, assurant une expérience utilisateur efficace et agréable.