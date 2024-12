Windows 11 : Recall disponible pour tous les Copilot+ PC avec Intel et AMD !

Après une période d’essais tumultueuse, Microsoft étend enfin la prise en charge de sa fonctionnalité Recall aux Copilot+ PC équipés de processeurs Intel et AMD. Cette décision intervient après que la fonction a été stabilisée à la suite de multiples problèmes techniques rencontrés depuis son lancement initial.

Recall, qui avait été exclusivement disponible pour les appareils fonctionnant sous processeurs Qualcomm via une mise à jour Windows 11 en novembre, offre désormais un accès élargi aux utilisateurs de Copilot+ PC équipés de puces Intel et AMD. Cette mise à jour, portant la version 26120.2510 (KB5048780), est actuellement déployée pour les Insiders inscrits au canal Dev.

Recall permet de créer des « instantanés » de votre PC, sauvegardant les informations visibles à l’écran pour de futures recherches. Les utilisateurs peuvent ainsi retrouver rapidement des fichiers, applications ou contenus spécifiques en fonction de descriptions textuelles. Avec cette mise à jour, Microsoft cherche à généraliser cette technologie sur une gamme plus large d’appareils.

La fonctionnalité Recall a souffert de divers problèmes à ses débuts, notamment des dysfonctionnements empêchant les instantanés d’être correctement sauvegardés. Cependant, après plusieurs ajustements, Recall semble maintenant suffisamment stable pour être proposée à une plus grande base d’utilisateurs.

En réponse aux préoccupations liées à la vie privée, Microsoft a mis en place des mesures strictes :

Activation manuelle obligatoire : L’utilisateur doit activer explicitement la fonction pour permettre la création d’instantanés.

Durée de conservation personnalisable : Les instantanés peuvent être configurés pour être automatiquement supprimés après une période donnée.

Exclusion des informations sensibles : Les détails critiques, tels que les mots de passe, les numéros de carte de crédit ou les informations personnelles ne sont pas enregistrés dans les instantanés.

Pour garantir une sécurité optimale, Recall nécessite désormais :

Windows Hello: La reconnaissance faciale est obligatoire pour accéder aux instantanés.

BitLocker et Secure Boot : Ces outils doivent être activés pour utiliser Recall.

Click to Do: Une fonctionnalité interactive intégrée à Recall

L’une des fonctionnalités phares de Recall est Click to Do, qui permet de transformer des éléments visibles dans un instantané en actions concrètes sur le bureau. Par exemple, en cliquant sur un texte ou une image sauvegardée dans un instantané, l’utilisateur peut copier le contenu, le partager, ou encore l’exporter rapidement. Pour activer cette fonctionnalité, il suffit d’appuyer sur la touche Windows tout en cliquant avec la souris.

Annoncé plus tôt cette année, Recall a connu de nombreux retards et controverses, ce qui a conduit à un retrait temporaire en juin. Les préoccupations concernant la stabilité et la confidentialité ont obligé Microsoft à retravailler la fonctionnalité en profondeur avant de la relancer progressivement.

Aujourd’hui, Recall est enfin prêt à être déployé sur une gamme plus large de PC, marquant une étape clé dans l’intégration des fonctionnalités IA au sein de Windows 11.

Une IA plus accessible et sécurisée

Avec cette extension, Microsoft renforce la polyvalence de ses Copilot+ PC tout en mettant l’accent sur la sécurité et la personnalisation. La mise à jour de Recall et son intégration améliorée promettent une expérience utilisateur enrichie, rendant l’IA non seulement plus performante, mais aussi plus intuitive pour les utilisateurs.