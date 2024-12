Huawei Mate 70 : 6,7 millions de réservations, mais l’engouement est-il au rendez-vous ?

Huawei continue de faire parler d’elle avec le lancement de sa nouvelle série phare, les Mate 70, composée des Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ et Mate 70 RS Ultimate Design.

Bien que l’enthousiasme semble moins palpable comparé à la série Mate 60, de récents rapports indiquent que la demande en Chine pour la série Mate 70 reste impressionnante, avec plus de 6,7 millions de réservations enregistrées.

La série Mate 60 avait créé un véritable engouement patriotique en Chine l’année dernière grâce à son processeur Kirin 9000s, le premier chipset Huawei doté de la 5G depuis 2020. Produit par SMIC, le plus grand fondeur chinois, sur une technologie de gravure à 7 nm, ce processeur représentait une avancée notable pour Huawei face aux restrictions américaines, malgré un retard technologique face aux 3 nm de l’A17 Pro d’Apple.

Cette année, le Kirin 9100, qui équipe les modèles haut de gamme de la série Mate 70, repose sur un procédé de gravure en 6 nm. Bien qu’il reste plusieurs générations derrière les processeurs de 3 nm de seconde génération, comme le A18 Pro des iPhone 16 Pro, le recours à des techniques comme l’exposition multiple (ME) avec de la lithographie en lumière ultraviolette profonde (DUV) constitue une prouesse pour SMIC et Huawei. Cela dit, ces méthodes augmentent les risques de goulots d’étranglement liés aux faibles rendements, tout en entraînant des coûts de production plus élevés.

Malgré ces défis, le PDG de la division grand public de Huawei, He Gang, affirme que la demande pour les Mate 70 a été « excessive ». Cependant, ces 6,7 millions de réservations doivent être relativisées : aucune somme n’a été déboursée pour garantir ces commandes, faisant de ces chiffres davantage un indicateur d’intérêt qu’un engagement ferme. Certains analystes estiment même que l’excitation des consommateurs est en recul par rapport à celle observée pour la série Mate 60.

Les problématiques dans la production des puces pourraient ralentir la satisfaction de cette demande, ajoutant une pression supplémentaire sur la chaîne logistique de Huawei. En revanche, HarmonyOS NEXT, le nouveau système d’exploitation dépourvu de tout lien avec Android, marque une étape importante dans l’indépendance technologique de Huawei vis-à-vis des États-Unis.

HarmonyOS NEXT: Un pas de plus vers l’autonomie logicielle

HarmonyOS NEXT, qui fait ses débuts avec la série Mate 70, reflète la volonté continue de Huawei de se libérer de l’emprise d’Android. Forcée de développer son propre système d’exploitation après avoir été placée sur la liste d’entités du gouvernement américain en 2019, Huawei a fait évoluer HarmonyOS pour éliminer totalement les éléments liés à Android.

Selon He Gang, il faudra encore 2 à 3 mois pour peaufiner l’expérience utilisateur de HarmonyOS NEXT. Cependant, Huawei prévoit de préinstaller ce système d’exploitation sur tous ses nouveaux smartphones à partir de 2024.

Entre défis et réussites : L’équilibre délicat de Huawei

Alors que la série Mate 70 continue de consolider Huawei en tant qu’acteur clé du marché chinois, elle peine à reproduire l’effervescence de son prédécesseur. Les innovations technologiques du Kirin 9100 et la transition vers HarmonyOS NEXT sont des avancées notables, mais elles ne suffisent pas à compenser les défis logistiques et le décalage technologique par rapport aux leaders mondiaux comme Apple.

Huawei devra redoubler d’efforts pour optimiser sa chaîne d’approvisionnement et maximiser l’adoption de son écosystème logiciel afin de regagner l’enthousiasme du public et rester compétitif à long terme.