Android : L’IA transforme votre smartphone en assistant intelligent

Google déploie une série d’améliorations alimentées par l’intelligence artificielle sur Android, transformant votre smartphone en un assistant encore plus intelligent et divertissant.

Parmi ces nouveautés, on retrouve les « Expressive Captions », des améliorations pour Gboard, un partage de contenu via QR codes, des scans de documents de haute qualité, et des extensions Gemini qui connectent l’IA à une multitude d’applications, apportant une nouvelle dimension à l’expérience utilisateur.

Des sous-titres expressifs pour une meilleure accessibilité

L’une des fonctionnalités les plus captivantes est Expressive Captions, une extension des Live Captions. Grâce à l’IA, cette option peut détecter et transcrire des nuances sonores, telles que des murmures, des cris, ou même des grognements.

Cela s’avère particulièrement utile pour regarder des vidéos dans des environnements bruyants ou pour les personnes malentendantes. Imaginez pouvoir comprendre chaque nuance sonore même dans des situations où l’audio n’est pas clair : ces sous-titres rendent cela possible.

L’application Lookout, conçue pour les personnes malvoyantes ou aveugles, s’améliore avec l’intégration de Gemini 1.5 Pro. Désormais, elle peut fournir des descriptions détaillées des images. Vous pouvez poser des questions telles que « Quelle est la couleur du ciel ? » ou « Y a-t-il un chien dans cette image ? », offrant une compréhension plus riche de l’environnement.

Gboard devient plus amusant et plus efficace

Pour ceux qui aiment les emojis, Emoji Kitchen s’enrichit de nouvelles combinaisons d’autocollants, permettant de personnaliser vos emojis préférés en créations originales. De plus, Gboard introduit Clearflow, un clavier à saisie glissée optimisé pour plus de rapidité et de précision, rendant la frappe encore plus intuitive.

Partage facilité et scans de documents de haute qualité

Le partage de fichiers devient plus simple grâce à l’ajout de QR codes dans Quick Share. Désormais, il est possible de transférer rapidement des photos, vidéos, et documents vers des appareils à proximité sans avoir à manipuler des listes de contacts ou des paramètres complexes.

Pour ceux qui utilisent Google Drive pour stocker des documents importants, une nouvelle fonctionnalité d’auto-amélioration des scans fait son apparition. Fini les reçus flous ou les cartes d’identité mal scannées : cette mise à jour rend vos scans clairs et nets.

Les extensions Gemini : Une IA qui s’intègre à tout

Avec ses extensions, Gemini s’étend pour connecter vos applications préférées, comme Spotify, à vos fonctions principales du téléphone. Vous pouvez désormais demander à Gemini de jouer de la musique en fonction de votre humeur, de passer des appels, d’envoyer des messages, de régler des alarmes, ou même de contrôler votre appareil photo.

Prochainement, Gemini pourra également gérer vos appareils domotiques et fournir des informations détaillées sur des lieux via Google Maps.

Des améliorations supplémentaires pour les appareils Pixel

Les utilisateurs de Google Pixel bénéficient également de mises à jour spécifiques. Les smartphones Pixel, ainsi que les Pixel Tablets et Pixel Watch, recevront encore plus de fonctionnalités, consolidant leur intégration dans l’écosystème Google.

Ces nouveautés montrent comment l’intelligence artificielle transforme nos smartphones, les faisant passer d’appareils de communication classiques à de véritables outils polyvalents. Que ce soit pour simplifier les tâches du quotidien ou pour rendre votre téléphone plus intuitif, ces innovations illustrent parfaitement l’impact croissant de l’IA dans nos vies numériques.