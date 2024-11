iPhone 17 Air : Ultra-fin et ultra-léger, une révolution design ?

Apple semble prêt à atteindre un objectif ambitieux pour son prochain iPhone 17 Air, qui devrait devenir l’un des smartphones les plus fins jamais conçus par la marque.

D’après un rapport de Jeff Pu, analyste chez Haitong International Securities Group, l’entreprise prévoit de maintenir l’épaisseur de ce nouveau modèle à 6 mm, malgré les défis techniques rencontrés, notamment autour de la taille de la batterie.

Si cette rumeur s’avère exacte, l’iPhone 17 Air surpassera l’iPhone 6, jusqu’ici le modèle le plus mince de la gamme avec une épaisseur de 6,9 mm. À titre de comparaison, les iPhone 16 standards mesurent actuellement 7,8 mm d’épaisseur, tandis que les modèles Pro atteignent 8,25 mm.

Même en réduisant l’épaisseur, le modèle ne deviendrait pas l’appareil le plus fin de la marque, ce titre étant toujours détenu par l’iPad Pro de 13 pouces, qui ne mesure que 5,1 mm. Toutefois, ce nouvel iPhone s’annonce plus léger et plus maniable que les modèles actuels, ce qui pourrait séduire les amateurs de smartphones élégants et faciles à manipuler.

Caractéristiques attirantes de l’iPhone 17 Air

Selon les premières fuites, l’iPhone 17 Air, également surnommé « iPhone 17 Slim » par certaines sources, pourrait inclure les spécifications suivantes :

Écran de 6,6 pouces avec Dynamic Island et Face ID,

Puissance assurée par une puce A19,

8 Go de RAM pour une meilleure fluidité,

Modem 5G conçu en interne,

Caméra principale de 48 mégapixels, mais sans module additionnel à l’arrière.

Bien que le design ultra-fin limite probablement certaines fonctionnalités avancées comme les configurations multi-caméras ou des batteries plus imposantes, l’iPhone 17 Air semble viser un segment où l’élégance et la légèreté priment.

Un concurrent direct pour 2025

Apple ne sera pas seul dans la course au smartphone ultra-fin. Selon des rumeurs, Samsung travaillerait sur un modèle concurrent, qui devrait être lancé dès le deuxième trimestre de 2025. Cependant, l’iPhone 17 Air devrait être dévoilé en septembre 2025, aux côtés des autres modèles de la gamme iPhone 17.

Avec un objectif aussi ambitieux que de proposer un téléphone de seulement 6 mm d’épaisseur, Apple cherche à repousser les limites du design tout en maintenant des performances solides. Cela nécessitera des innovations majeures, notamment dans la miniaturisation des composants et la gestion de l’autonomie.

Si l’iPhone 17 Air rencontre un succès auprès du public, il pourrait ouvrir une nouvelle ère pour les smartphones, où la légèreté et l’élégance deviennent des critères encore plus essentiels. Apple prouve une fois de plus qu’il reste à la pointe du design dans l’industrie mobile.