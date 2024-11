Accueil » Huawei Pura 80 : Zoom périscopique et capteur OmniVision OV50X au programme

Huawei Pura 80 : Zoom périscopique et capteur OmniVision OV50X au programme

Huawei Pura 80 : Zoom périscopique et capteur OmniVision OV50X au programme

Huawei continue de se démarquer avec sa série Pura, connue pour ses capacités photographiques exceptionnelles. Plus tôt cette année, l’entreprise a rebaptisé sa célèbre série P en lançant la série Pura 70 à la place de la P70.

Alors que la marque est en train de finaliser le lancement de la série Mate 70, qui devrait être dévoilée d’ici la fin du mois, une nouvelle fuite du célèbre leaker Digital Chat Station révèle des détails intéressants sur la future série Pura 80 de Huawei.

La série Pura 80 se distingue par l’intégration d’un objectif téléobjectif périscopique avancé, marquant un bond significatif par rapport aux modèles précédents. Cette nouveauté promet des capacités de zoom exceptionnelles, permettant aux utilisateurs de capturer des détails à grande distance sans compromettre la qualité de l’image. Selon la source, la série Pura 80 sera annoncée au deuxième trimestre de 2025.

La série Pura 70 avait déjà fait sensation grâce à son objectif rétractable de 1 pouce, offrant une qualité d’image améliorée tout en conservant un design fin et léger. Acclamée pour sa vitesse de prise de vue ultra-rapide et ses capacités macro téléobjectif à fort pouvoir de collecte de lumière, la série Pura 70 a placé la barre très haut.

La série Pura 80 devrait poursuivre cet héritage en introduisant des caractéristiques encore plus avancées pour optimiser la performance de l’appareil photo.

La série Pura 80 sera équipée du capteur OmniVision OV50X

Les rumeurs indiquent que la série Pura 80 sera équipée du capteur OmniVision OV50X haut de gamme, réputé pour sa grande surface photosensible et sa technologie LOFIC, permettant une meilleure capture des détails lumineux dans des scènes à haute luminosité. Cette technologie garantirait des photos aux nuances de lumière et de couleurs plus fidèles à la réalité.

L’engagement de Huawei en matière d’innovation dans la technologie d’imagerie se manifeste à travers les séries Pura 70 et 80. Avec l’intégration de fonctionnalités telles que la prise de vue ultra-rapide, les capacités macro avancées et le nouvel objectif téléobjectif périscopique, Huawei vise à offrir aux utilisateurs une expérience photographique supérieure.

À l’instar de la série Pura 70, la future série pourrait inclure plusieurs modèles, tels que le Pura 80, le Pura 80 Pro, le Pura 80 Pro+ et le Pura 80 Ultra.