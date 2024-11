Pixel : la limitation de la charge à 80 % enfin disponible sur Android 15 !

L’ajout de la fonctionnalité de limitation de la charge à 80 % sur les smartphones Pixel est une nouvelle bienvenue, bien que tardive. Cette option permet de préserver la santé de la batterie à long terme en évitant les charges complètes répétées, qui peuvent réduire sa durée de vie. Le déploiement de cette fonctionnalité a été repéré dans Android 15 QPR1, apparaissant dans Paramètres > Batterie > Optimisation de la charge, aux côtés de la charge adaptative. Toutefois, elle n’était pas incluse dans la version stable d’Android 15, ce qui a surpris de nombreux utilisateurs.

Des captures d’écran partagées par un utilisateur de Telegram ont confirmé que cette fonctionnalité est présente sur la version stable d’Android 15 (build AP3A.241105.007), mais elle ne semble pas encore être accessible à tous. Android Authority et d’autres utilisateurs n’ont pas encore constaté sa disponibilité sur leurs appareils Pixel, suggérant un déploiement progressif ou limité à certains modèles ou régions.

Il est étonnant que Google, créateur d’Android, ait pris autant de temps pour proposer cette fonctionnalité de base, surtout lorsqu’on considère que d’autres fabricants l’ont implémentée depuis longtemps :

OnePlus a introduit la fonctionnalité sous le nom de « Optimized Charging » dès 2020.

Samsung propose une option similaire appelée « Battery Protection » avec OneUI 6.1.

Realme a ajouté la fonctionnalité « Wise Charging » avec Realme UI 4.0.

Motorola offre la protection contre la surcharge depuis plusieurs années.

Même Apple a suivi le mouvement avec sa fonctionnalité de limitation de la charge sur la gamme iPhone 15.

Pourquoi cette fonctionnalité est importante pour Android 15 ?

Limiter la charge à 80 % permet de prévenir la dégradation rapide des cellules de la batterie, prolongeant ainsi sa durée de vie. Bien que les Pixel ne disposent pas des vitesses de charge ultra-rapides que l’on trouve chez certains concurrents, cette fonctionnalité reste bénéfique pour les utilisateurs soucieux de maximiser la longévité de leur batterie. Elle est particulièrement utile pour ceux qui laissent leur téléphone en charge pendant de longues périodes, comme la nuit.

L’arrivée de cette fonctionnalité sur les Pixel, même si elle est tardive, est un ajout positif et montre que Google reconnaît l’importance de suivre les tendances de l’industrie. Espérons que d’autres fonctionnalités utiles d’Android 15, telles que le cooldown des notifications et le timeout adaptatif de l’écran, soient également disponibles prochainement sur une gamme plus large d’appareils Pixel.