Spotify : Partagez vos musiques et podcasts préférés sur TikTok et Instagram !

Spotify a annoncé de nouvelles intégrations avec TikTok et Instagram pour faciliter le partage de musique, de podcasts et de livres audio depuis sa plateforme.

Dès aujourd’hui, les utilisateurs de Spotify peuvent partager directement des chansons, des podcasts ou d’autres contenus sur TikTok, que ce soit dans le fil d’actualité ou via des messages directs. Cette initiative s’inscrit dans la continuité d’une intégration existante qui permettait déjà aux utilisateurs de sauvegarder des musiques depuis TikTok dans leur bibliothèque Spotify.

Pour partager, les utilisateurs doivent simplement accéder au menu de partage et sélectionner TikTok comme option. Lorsqu’ils choisissent de publier dans le fil d’actualité de TikTok, ils peuvent utiliser des fonctionnalités comme l’écran vert ou le mode Photo.

De plus, il est possible d’envoyer le contenu en privé grâce à l’option de message direct. Ceux qui reçoivent le lien partagé peuvent accéder au contenu en appuyant sur le lien, qui les redirigera directement vers Spotify. Bien que cela ne représente pas un changement révolutionnaire par rapport à l’option précédente de « copier le lien » et de l’envoyer par un autre moyen, le fait de choisir TikTok comme option de partage permet au destinataire de voir un aperçu du contenu plutôt qu’un simple lien.

Sauvegardez vos chansons Instagram dans Spotify

Spotify a également introduit une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de sauvegarder des chansons directement depuis Instagram dans leur bibliothèque Spotify, une fonctionnalité que TikTok avait déjà. Après avoir lié leur compte Spotify, les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton « Ajouter » sur la page audio d’une chanson.

Les morceaux ainsi sauvegardés seront ajoutés à la playlist « Titres likés » de la bibliothèque Spotify. Souvent, les utilisateurs entendent des morceaux qu’ils apprécient et doivent utiliser des applications externes, comme Shazam, pour identifier la musique si le créateur de la publication ne l’a pas indiquée.

Ces nouvelles fonctionnalités devraient déjà être disponibles, mais il se peut que les utilisateurs doivent mettre à jour leur application Spotify pour y accéder.