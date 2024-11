Ventes de tablettes au T3 2023 : Apple, Samsung, Amazon... le classement complet !

Le marché mondial des tablettes a connu une solide croissance au troisième trimestre 2023, avec une hausse de 20,4 % des expéditions, atteignant 39,6 millions d’unités. Cette augmentation s’explique en partie par la baisse de performances observée dans le secteur l’année précédente.

Fait notable, 2024 a marqué la première année depuis 2010 où Apple n’a pas introduit de nouvel iPad, créant un engouement pour les nouveaux modèles lancés cette année.

Apple a lancé deux modèles d’iPad Pro avec écrans OLED et des puces M4, ainsi que deux versions de l’iPad Air 2024 équipées de la puce M2, dont une variante de 13 pouces qui complète la gamme avec un choix d’écrans de 11 et 13 pouces. En octobre, l’iPad mini (A17 Pro) est également venu enrichir la gamme. Grâce aux achats de rentrée scolaire, Apple a expédié 12,6 millions de tablettes au troisième trimestre, en légère hausse de 1,4 % par rapport à l’année dernière. Toutefois, sa part de marché a reculé, passant de 37,7 % à 31,7 %.

Samsung : une croissance solide, mais un recul en part de marché

Samsung a également bien performé avec une hausse de 18,3 % de ses expéditions de tablettes, bien que cela soit inférieur à la croissance globale du marché. La part de marché de Samsung a légèrement diminué, passant de 18,2 % à 17,9 %.

La marque sud-coréenne a lancé des modèles haut de gamme comme les Galaxy Tab S10 Ultra et S10+ intégrant des fonctionnalités d’intelligence artificielle, tandis que les ventes ont été soutenues par le succès des modèles d’entrée de gamme Galaxy Tab A9.

Amazon fait un bond spectaculaire avec Prime Day

Amazon, en troisième position, a doublé ses expéditions de tablettes par rapport à l’année dernière (+111,3 %), expédiant 4,6 millions d’unités et atteignant une part de marché de 11,6 %, en forte progression par rapport aux 6,6 % de l’année précédente.

Ce résultat est principalement attribué à la mise à jour de la Fire HD 8 avec des capacités d’IA et aux ventes réalisées lors de Prime Day.

Huawei et Lenovo : performances contrastées

Huawei se place en quatrième position avec une croissance impressionnante de 44,1 %. Huawei a expédié un total de 3,3 millions de tablettes au troisième trimestre pour s’emparer de 8,2 % du marché mondial. Selon IDC, ce résultat est le fruit d’un effort de diversification de l’offre de tablettes.

L’entreprise a lancé plusieurs modèles au cours des neuf derniers mois, destinés à la fois aux utilisateurs soucieux de leur budget et aux professionnels. Plus précisément, le MatePad SE 11, avec son prix compétitif, semble avoir trouvé un écho auprès des consommateurs du monde entier. « L’entrée de Huawei dans le top 5 est un développement remarquable sur le marché des tablettes », commente Anuroopa Natraj, Senior Research Analyst chez IDC. « Leurs prix agressifs et l’accent mis sur des produits de valeur ont clairement attiré de nouveaux clients, et leur succès suggère que les consommateurs sont de plus en plus à la recherche d’alternatives dans ce domaine ».

Lenovo, quant à elle, a vu ses ventes augmenter de 14,7 %, atteignant 3 millions d’unités, mais sa part de marché est passée de 8 % à 7,6 %.

Perspectives : l’IA comme moteur de croissance

Selon Anuroopa Nataraj, analyste senior chez IDC, plusieurs opportunités se présentent aux fabricants pour renforcer leur présence dans le secteur des tablettes, notamment grâce aux partenariats avec les institutions éducatives, l’intégration dans le secteur de la santé, et les applications de divertissement et de jeux. Les innovations en IA attirent désormais des consommateurs prêts à investir dans des produits dotés de fonctionnalités avancées, un segment qui pourrait devenir clé dans les choix d’achat futurs.

En résumé, bien que l’iPad reste leader, des marques comme Amazon et Huawei progressent fortement grâce à des stratégies axées sur l’IA et les événements promotionnels. La course à l’intégration d’IA pourrait bien redéfinir le marché des tablettes, apportant des innovations majeures qui changeront l’expérience utilisateur et stimuleront la croissance future.