Parlez à ChatGPT : Le mode vocal avancé est disponible sur PC et Mac

OpenAI vient d’annoncer l’arrivée d’un mode vocal avancé (Advanced Voice Mode) sur ordinateur, permettant aux utilisateurs de dialoguer directement avec ChatGPT par la voix.

Cette intégration, fonctionnant sur le modèle GPT-4o, est conçue pour offrir une expérience de conversation naturelle, sans avoir à taper de texte. Cette nouveauté, annoncée via une publication sur X (anciennement Twitter), est déjà perçue comme une étape majeure pour l’utilisation de ChatGPT sur PC et Mac.

Le mode vocal avancé permet aux utilisateurs de parler à ChatGPT comme s’ils s’adressaient à une personne. L’assistant est capable de traiter les hésitations, les interruptions, et même de percevoir certaines émotions dans la voix. Présentée pour la première fois lors de l’événement de mise à jour de printemps d’OpenAI, cette fonctionnalité a été initialement mise à disposition en version bêta en juillet, avant de s’ouvrir aux abonnés premium fin septembre. OpenAI a également promis un aperçu aux utilisateurs gratuits, notamment dans l’UE, bien que la fonctionnalité reste principalement réservée aux abonnés Plus.

Malgré son caractère exclusif, le mode vocal avancé a rapidement conquis ses utilisateurs. Les réseaux sociaux ont explosé en témoignages et démonstrations dès que les abonnés Plus ont pu tester cette fonctionnalité, montrant des conversations fluides, des pauses simulées lors de récitations longues, et une grande variété d’accents et de tonalités. Cette popularité a même incité des concurrents comme Meta et Google à accélérer le développement de leurs propres fonctionnalités de conversation vocale.

Cette annonce d’OpenAI intervient juste après le lancement d’une nouvelle option de recherche dans l’historique des discussions sur l’application Web ChatGPT. Avec cette fonction, les utilisateurs peuvent facilement retrouver des conversations passées ou reprendre une discussion là où elle s’était arrêtée, rendant l’expérience de ChatGPT encore plus fluide et intuitive.