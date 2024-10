Gemini 2.0 : Google prépare une mise à jour majeure de son IA

Alors que des rumeurs circulaient récemment autour du lancement imminent d’un modèle ChatGPT-5 de nouvelle génération par OpenAI — rumeurs démenties par le PDG Sam Altman comme étant des « fake news » — de nouvelles informations indiquent que Google pourrait prochainement rendre public son modèle Gemini 2.0.

Selon un rapport de The Verge, cette mise à jour tant attendue pourrait voir le jour dans les prochains mois. Pour rappel, la dernière grande amélioration de Gemini date de février, avec la sortie de Gemini 1.5. Google utilise le nom Gemini pour ses différents bots d’IA ainsi que pour les modèles sous-jacents.

Le rapport ne fournit pas de détails précis sur les nouveautés ou améliorations prévues avec Gemini 2.0. Cependant, si l’on se fie aux précédentes mises à jour, on peut s’attendre à des réponses plus intelligentes, un traitement plus rapide, une prise en charge des entrées plus longues et des capacités de raisonnement et de codage plus fiables.

Néanmoins, il est mentionné que Gemini 2.0 pourrait ne pas offrir les améliorations de performances espérées par ses développeurs — une tendance qui semble toucher l’ensemble des Large Language Model (LLM), et pas seulement ceux de Google.

Si Google, et potentiellement OpenAI, lancent de nouvelles mises à jour de modèles d’IA avant la fin de l’année, cela témoignerait encore une fois des énormes investissements que ces entreprises consacrent à l’intelligence artificielle pour rester compétitives. En effet, ces dernières semaines ont vu de nouveaux outils vidéo, des améliorations en génération d’images et des fonctionnalités de recherche personnalisées lancées par les entreprises d’IA. Cette semaine, des millions d’utilisateurs d’iPhone pourront également découvrir pour la première fois Apple Intelligence.

Project Astra, une autre IA de Google en plus de Gemini 2.0

Par ailleurs, Google prépare également un autre projet ambitieux : Project Astra, une IA de nouvelle génération qui a été présentée lors de la conférence Google I/O en mai 2024. Project Astra promet une expérience utilisateur enrichie, capable de combiner plusieurs types d’entrées et de sorties de manière avancée et naturelle.

L’arrivée potentielle de Gemini 2.0, couplée à des innovations majeures de Google, Apple et OpenAI, annonce une fin d’année passionnante pour le secteur de l’intelligence artificielle.