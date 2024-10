OnePlus 13 : Batterie 6 000 mAh, charge 100 W et Snapdragon 8 Elite confirmés

Le OnePlus 13 sera officiellement dévoilé le 31 octobre en Chine. À l’approche de son lancement, la marque a progressivement révélé plusieurs détails essentiels de ce nouveau smartphone. Les récents posts publiés sur Weibo par la marque ont confirmé des spécifications clés, telles que la capacité de la batterie, la puissance de charge et bien d’autres caractéristiques du OnePlus 13.

Le OnePlus 13 embarquera une impressionnante batterie de 6 000 mAh, ce qui en fait le modèle OnePlus avec la plus grande batterie à ce jour. En plus de cette capacité élevée, le smartphone supportera une charge filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W. Grâce à la technologie SuperVOOC, il sera possible de passer de 0 à 100 % de charge en seulement 36 minutes.

Autre détail intéressant, le OnePlus 13 sera compatible avec le protocole UFCS ( Universal Fast Charging Standard ) de 100 W, permettant ainsi une charge rapide avec des adaptateurs tiers. L’intégration de la puce SUPERVOOC S permet également une efficacité de décharge de 99,5 %, optimisant la consommation de batterie pour une utilisation prolongée et efficace.

Caractéristiques supplémentaires du OnePlus 13

Outre les spécifications de la batterie, les autres posters de la marque confirment la présence d’un curseur d’alerte situé sur le côté gauche du smartphone, une caractéristique populaire chez les utilisateurs de OnePlus. Le OnePlus 13 inclura également un émetteur infrarouge (IR blaster), une puce NFC multifonctionnelle, et un port USB-C 3,2 Gen pour un transfert de données rapide.

Le OnePlus 13 est équipé de haut-parleurs stéréo doubles et de quatre microphones dédiés à la réduction du bruit via l’intelligence artificielle, offrant une qualité audio optimale lors des appels et de l’enregistrement vidéo. Le smartphone fonctionnera sous ColorOS 15, basé sur Android 15.

Photographie et écran

En ce qui concerne les performances photographiques, le OnePlus 13 arborera une configuration à trois caméras à l’arrière, incluant un capteur principal de 50 mégapixels LYT-808 avec stabilisation optique (OIS), un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels, ainsi qu’un téléobjectif périscopique LYT-600 de 50 mégapixels avec zoom optique 3x.

Pour l’affichage, le OnePlus 13 est doté d’un écran OLED de 6,82 pouces avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, promettant une expérience visuelle fluide et immersive. Sous le capot, le smartphone est propulsé par le dernier chipset Snapdragon 8 Elite, garantissant des performances de haut niveau pour le multitâche, les jeux et les applications intensives.

Avec des caractéristiques avancées telles qu’une batterie de grande capacité, une technologie de charge rapide, des performances photographiques de qualité et un écran haut de gamme, le OnePlus 13 semble bien armé pour concurrencer les meilleurs smartphones du marché. Le lancement prévu en Chine dans quelques jours devrait permettre d’obtenir une vue d’ensemble sur ses capacités et de découvrir son potentiel dans la gamme des appareils Android premium.