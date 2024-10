Accueil » One UI 7 : Aperçu des nouveautés sur le Galaxy S24 Ultra

Samsung a récemment confirmé que One UI 7 sera lancé en janvier prochain avec la série Galaxy S25. Bien que plusieurs fonctionnalités aient déjà fuité, une nouvelle vidéo YouTube nous offre un aperçu concret de cette interface.

Le créateur de contenu, Mobile Wala Bhai, a partagé une vidéo de démonstration sur un Galaxy S24 Ultra, montrant certaines nouveautés de One UI 7.

La vidéo montre divers éléments de l’interface utilisateur, y compris la version du logiciel, un panneau de réglages rapides redessiné, ainsi qu’un panneau de notifications indépendant. Ces changements visent à améliorer l’organisation et l’accessibilité des informations et des raccourcis pour les utilisateurs.

Parmi les autres nouveautés, on retrouve :

Icônes et widgets : One UI 7 adopte un look modernisé avec des icônes retravaillées et des widgets plus dynamiques.

Animation de charge : Une nouvelle animation de charge, qui rappelle celle des smartphones Pixel, a été ajoutée. L’animation « pilule » donne une indication visuelle élégante de l’état de la batterie en cours de charge.

Interface de l’Appareil photo : La disposition des commandes de la caméra a été repensée pour être plus accessible, ce qui facilite son utilisation d’une seule main. Un nouvel affichage de l’horloge analogique fait aussi son apparition.

Animations améliorées : Bien que la vidéo ne montre pas de différences flagrantes en termes de fluidité, Samsung a confirmé que l’amélioration des animations sera un aspect clé de cette mise à jour.

Une preview

Il est à noter que cette version semble être encore en développement, basée sur une version de test datant de septembre (AP3A.240905). Avec une sortie prévue en janvier, il est probable que Samsung continue d’affiner l’interface et ajoute de nouvelles fonctionnalités dans la version stable finale de One UI 7.

Que pensez-vous des nouveautés de One UI 7 jusqu’à présent ? Ces changements promettent d’offrir une expérience plus fluide et personnalisable.