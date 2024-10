Marché des smartphones en Chine : Vivo et Huawei dominent, Apple en recul

Après une hausse sur le marché mondial, le marché des smartphones en Chine a connu une hausse des expéditions au troisième trimestre de 2024, avec une augmentation de 4 % en glissement annuel pour atteindre 69,1 millions d’unités, selon un rapport de Canalys.

Mais au-delà de cette croissance, le véritable changement réside dans la nouvelle dynamique de dominance des marques. Des marques locales comme Vivo et Huawei ont renforcé leur position, reléguant Apple à la cinquième place du classement.

Vivo conserve sa place de leader en matière de ventes pour le troisième trimestre 2024, avec une croissance de 3 % par rapport au trimestre précédent. Selon Canalys, cette progression est attribuée au lancement de nouveaux produits de milieu de gamme qui ont dynamisé les ventes, tant en ligne qu’en magasin.

Vivo a expédié 13 millions d’unités, enregistrant une augmentation de 25 % par rapport à l’année précédente, et détient ainsi une part de marché solide de 19 %.

Huawei de retour en force

Longtemps impacté par des restrictions commerciales, Huawei, signe un retour remarquable en deuxième position avec 10,8 millions d’unités expédiées, représentant une part de marché de 16 %. Cette croissance de 24 % en glissement annuel est principalement due à une stratégie de distribution active qui a permis de soutenir ses offres phares, consolidant ainsi sa position parmi les marques locales dominantes.

Malgré le succès de ses nouveaux smartphones pliables, Honor a dû faire face à des défis qui ont entraîné une baisse de 13 % de ses expéditions par rapport à l’année précédente. La marque se place ainsi en troisième position avec 10,3 millions d’unités.

Xiaomi a décroché la quatrième place avec 10,2 millions d’unités et une part de marché de 15 %, grâce en partie à sa stratégie « Human x Car x Home », qui a consolidé sa présence dans l’écosystème technologique. Selon le rapport, cette approche intégrative a joué un rôle clé dans sa performance sur le marché chinois.

Apple en difficulté

Apple a enregistré une baisse de 6 % de ses expéditions en Chine d’une année sur l’autre, mais se maintient à la cinquième place. Canalys prévoit que l’absence de services Apple Intelligence dans l’iPhone 16 pourrait freiner la croissance de la marque dans le pays. De plus, Apple perd aussi du terrain à l’international : en Inde, où Vivo occupe la première place du marché des smartphones pour le troisième trimestre 2024, Apple ne figure même pas dans le top cinq des meilleures ventes.

Avec la montée en puissance des marques chinoises et l’impact visible des stratégies locales, le paysage des smartphones en Chine continue d’évoluer rapidement. Tandis que des marques comme Vivo et Huawei capitalisent sur des stratégies de gamme intermédiaire et de distribution agressive, Apple pourrait être confronté à des défis croissants, tant en Chine qu’à l’étranger, alors que les marques locales et les stratégies d’écosystème technologique gagnent en popularité.