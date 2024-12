Midjourney explore le matériel informatique avec une équipe dédiée

Célèbre pour être l’un des meilleurs générateurs d’images basés sur l’IA, Midjourney, explore de nouveaux horizons en se lançant dans le domaine du matériel informatique. Cette annonce a été faite sur X (anciennement Twitter), où l’entreprise a sollicité des candidatures pour rejoindre sa nouvelle équipe dédiée au hardware.

Pour l’instant, les détails sur le type de matériel que Midjourney envisage de développer restent flous. Dans des publications ultérieures, l’entreprise a précisé qu’il ne s’agira pas d’un pendentif et qu’elle envisage plusieurs « formats » différents. Midjourney a également laissé entendre qu’elle souhaitait créer quelque chose de plus immersif, bien qu’un post suggérant que ce matériel pourrait être quelque chose « à l’intérieur de soi » semble plus humoristique qu’informatif.

Bien que l’entreprise cherche à recruter pour son équipe matériel, elle a déjà attiré un nom important dans le domaine. Ahmad Abbas, ancien responsable de l’ingénierie matérielle pour le casque Apple Vision Pro, a rejoint Midjourney l’année dernière en tant que chef de la division matériel.

Abbas, qui a travaillé avec le PDG de Midjourney, David Holz, chez Leap Motion, apporte avec lui une solide expérience en réalité virtuelle et en ingénierie matérielle, ce qui pourrait soutenir les ambitions audacieuses de Midjourney.

Contexte et défis pour Midjourney

L’incursion de Midjourney dans le matériel intervient à un moment où l’entreprise fait face à une concurrence accrue de la part d’autres créateurs d’images basés sur l’IA, tels que Flux, intégré sur X via le chatbot Grok, ainsi que le récemment amélioré Ideogram. Diversifier ses activités en se lançant dans le matériel semble être une stratégie logique, mais le marché des dispositifs IA s’avère difficile. C’est peut-être pour cette raison que Midjourney a explicitement rejeté l’idée de développer un pendentif, un format adopté par d’autres startups comme Humane avec son AI Pin.

Malgré l’enthousiasme suscité parmi les fans de Midjourney, l’entreprise devra innover pour que son matériel soit perçu comme intéressant, utile, et bien accueilli sur le marché.

Même des géants de la tech comme Meta ou Snapchat ont du mal à atteindre leurs objectifs de vente pour leurs dispositifs IA, tels que les lunettes connectées. Cependant, il reste intéressant d’imaginer ce que Midjourney pourrait proposer : un matériel permettant une interaction plus directe avec les visuels générés par l’IA, ou même une incursion dans le domaine du métavers, autrefois très attendu, mais aujourd’hui un peu en retrait.

Les défis du matériel IA

Le projet de Midjourney de se lancer dans le matériel est ambitieux et plein de promesses, mais il est aussi semé d’embûches. La clé du succès résidera dans la capacité de l’entreprise à offrir une innovation véritablement disruptive, qui saura captiver non seulement ses utilisateurs fidèles, mais aussi un public plus large, dans un marché où même les grands noms peinent à s’imposer.