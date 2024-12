Copilot Studio : Créez vos propres agents IA autonomes !

Microsoft continue d’élargir les possibilités de son Copilot en introduisant la capacité de créer vos propres agents IA autonomes, grâce à Copilot Studio.

Ces mini-outils d’IA vous aideront à automatiser et à simplifier les opérations commerciales, ce qui représente une avancée majeure pour les utilisateurs cherchant à optimiser leur flux de travail.

Copilot Studio et la création d’agents IA

Lancé plus tôt cette année, Copilot Studio permet aux utilisateurs de personnaliser et d’exploiter l’intelligence artificielle générative de Copilot. À l’avenir, les utilisateurs de Copilot pourront créer des agents IA autonomes, c’est-à-dire des routines IA qui travaillent avec les données d’entreprise et les opérations internes sans nécessiter d’intervention humaine.

Actuellement, cette fonctionnalité est disponible en aperçu public, où les utilisateurs peuvent expérimenter la création de ces mini-programmes, appelés agents IA, qui permettent d’automatiser certaines tâches répétitives. Comme on pourrait s’y attendre de l’IA générative, ces agents peuvent également générer des résumés, fournir des informations et rationaliser les opérations courantes.

Fonctionnalités clés des agents IA :

10 agents IA préconfigurés : Ces agents peuvent fonctionner de manière autonome, c’est-à-dire qu’ils peuvent initier des événements et automatiser des tâches complexes. Ils peuvent être configurés pour réagir à des événements ou déclencheurs sans aucune intervention humaine.

Plan d’agent dynamique : Ce plan vous permet de visualiser la logique derrière les actions de chaque agent IA, expliquant pourquoi l’agent a choisi une méthode particulière, quel contexte a influencé ses décisions, et comment le processus de décision s’est déroulé. Cela aide également à déboguer les processus IA plus facilement.

Vue d’ensemble des activités : Cette fenêtre vous permettra de suivre et surveiller les activités des agents IA via un nouvel onglet “Activités”. Vous aurez accès à un historique des activités passées, incluant le suivi des progrès, l’identification des blocages, l’analyse des tendances et même la révision des décisions précédentes des agents.

Impact sur les entreprises

Ces agents IA seront particulièrement utiles pour gérer des tâches chronophages, vous laissant plus de temps pour vous concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée dans votre entreprise. Avec la possibilité de créer et de personnaliser ces agents, les entreprises pourront automatiser des processus spécifiques et améliorer leur efficacité globale.

Les nouvelles fonctionnalités offertes par Copilot Studio et ses agents IA ouvrent de nombreuses possibilités pour les entreprises cherchant à automatiser des processus tout en ayant une vision claire de la logique et des actions entreprises par ces agents. La capacité de déboguer et d’analyser les décisions des agents IA assure une transparence et un contrôle accrus, tout en permettant aux utilisateurs de tirer parti de l’IA pour rationaliser des tâches répétitives.

Si vous travaillez avec Microsoft Copilot, ces fonctionnalités pourraient être des outils puissants pour transformer votre façon de travailler.