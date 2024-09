Découvrez le design unique et les fonctionnalités prometteuses des Nothing Ear (open)

Alors que Nothing prévoit de présenter officiellement ses nouveaux écouteurs Ear (open) dans la journée, des images divulguées par WinFuture semblent avoir gâché la surprise. Les écouteurs arborent un design unique avec un arceau incurvé qui s’accroche derrière l’oreille, promettant un confort accru.

Selon WinFuture, le haut-parleur, positionné juste à l’extérieur de l’oreille, serait équipé d’un pilote de 14,2 mm. À l’instar des autres écouteurs Nothing, et fidèles à l’identité visuelle de la marque, les Ear (open) adopteraient un design transparent sur la tige, arborant fièrement le logo de la marque.

Un boîtier partiellement transparent offre également un aperçu du fonctionnement interne des écouteurs, ajoutant à l’attrait technologique pour lequel les produits Nothing sont connus.

Les nouvelles informations révèlent également une impressionnante autonomie : jusqu’à 8 heures sans le boîtier de charge, et 30 heures avec. Les écouteurs seraient dotés de commandes tactiles, de la possibilité de se connecter à plusieurs appareils simultanément et d’une fonctionnalité améliorant la clarté audio lors des appels téléphoniques.

Les Nothing Ear (open) pourraient également bénéficier de la même intégration ChatGPT que les autres écouteurs de la marque, à condition de posséder un smartphone Nothing. Parmi les autres potentielles caractéristiques, on note une certification IP54 pour la résistance aux éclaboussures et à la poussière, ainsi qu’un réglage « Bass Enhance » introduit par Nothing lors du lancement des Nothing Ear (2) et des Nothing Ear (a) en avril dernier.

Ear (open), un pari audacieux pour Nothing

Le prix et la disponibilité des Nothing Ear (open) restent encore inconnus, tout comme la possibilité de les obtenir dans d’autres couleurs que le blanc. Nothing devrait lever le voile sur ces détails lors de sa présentation officielle prévue demain à 15 heures.

En attendant, ces premières images et informations laissent entrevoir des écouteurs Ear (open) innovants et prometteurs, qui pourraient bien séduire les amateurs de musique et de technologie en quête d’une expérience audio différente.