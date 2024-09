Google Photos : l’IA booste vos montages vidéo !

Google a annoncé lundi le déploiement de nouvelles fonctionnalités pour son éditeur vidéo intégré à l’application Google Photos. L’objectif ? Rendre le montage vidéo plus simple et plus efficace, afin de transformer vos vidéos préférées en clips mémorables à partager.

Sur les appareils Android, l’éditeur vidéo s’ouvre désormais sur un affichage optimisé des outils essentiels, facilitant ainsi l’accès aux fonctionnalités clés :

Outil de rognage amélioré : Rognez vos vidéos avec une précision chirurgicale grâce aux nouveaux contrôles de découpe.

Bouton « Amélioration automatique » : Améliorez les couleurs et stabilisez vos vidéos en un seul clic.

Outil de contrôle de la vitesse : Ajustez la vitesse de vos vidéos pour créer des effets de ralenti spectaculaires ou accélérer l’action.

Des préréglages vidéo intelligents grâce à l’IA dans Google Photos

De nouveaux préréglages basés sur l’intelligence artificielle font leur apparition sur Android et iOS. Ces préréglages permettent d’effectuer des modifications rapides et efficaces en quelques clics seulement :

Rognage automatique des vidéos

Ajustements de l’éclairage

Contrôle de la vitesse

Effets spéciaux : suivi dynamique des mouvements, zoom sur l’action principale, ralenti…

Disponibilité

Le déploiement de ces nouvelles fonctionnalités a débuté le 23 septembre 2024. Les modifications devraient être progressivement disponibles pour tous les utilisateurs dans les jours à venir.

Avec ces nouveautés, Google Photos s’impose comme un outil de montage vidéo de plus en plus complet et accessible, permettant à chacun de donner vie à ses souvenirs de manière créative et professionnelle.