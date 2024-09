Sam Altman : L’Ère de l’Intelligence est à nos portes, la superintelligence en ligne de mire

Sam Altman, PDG d’OpenAI, a récemment partagé sur son site Web sa vision de l’avenir de l’intelligence artificielle (IA), qu’il nomme « l’Ère de l’Intelligence ». Dans un article provocateur, il affirme que l’apprentissage profond fonctionne et qu’il permettra à l’humanité de résoudre des problèmes complexes comme le changement climatique, la colonisation de l’espace et la compréhension complète des lois de la physique.

Cet essai brosse un tableau saisissant de l’humanité propulsée vers de nouveaux sommets grâce à l’IA, Altman prédisant même l’émergence d’une superintelligence dans la prochaine décennie.

Selon Altman, l’humanité a découvert un algorithme capable d’apprendre véritablement toute distribution de données. Plus la puissance de calcul et les données sont importantes, plus cet algorithme aide à résoudre des problèmes difficiles. Cette découverte, selon lui, est d’une importance capitale, bien qu’il admette avoir du mal à en saisir pleinement les conséquences.

La superintelligence : une réalité dans quelques milliers de jours ?

Altman fait une prédiction audacieuse : la superintelligence, une IA bien plus intelligente que les humains, pourrait être atteinte en quelques milliers de jours, soit environ 2,7 ans. Cette échéance est bien plus courte que les 5 ans généralement avancés par les experts.

On peut facilement critiquer le manque de précision d’Altman ; personne ne peut prédire l’avenir avec certitude. Cependant, en tant que PDG d’OpenAI, Altman a probablement accès à des recherches sur l’IA qui ne sont pas encore connues du grand public. Même si elle est formulée dans un délai large, cette affirmation provient d’une source importante dans le domaine de l’IA, même si elle est fortement investie dans la poursuite du progrès de l’IA.

L’objectif actuel d’OpenAI est de créer une AGI (intelligence générale artificielle), une technologie hypothétique capable d’égaler l’intelligence humaine dans de nombreuses tâches sans nécessiter d’entraînement spécifique. La superintelligence, quant à elle, va au-delà de l’AGI : c’est un niveau hypothétique d’intelligence machine capable de surpasser considérablement les humains dans n’importe quelle tâche intellectuelle, peut-être même à un degré inimaginable.

Altman envisage un avenir où les assistants et agents IA seront omniprésents. Il estime que l’apprentissage profond est une révolution et que les problèmes restants seront résolus, conduisant à des améliorations significatives dans la vie des gens du monde entier. Chacun disposera d’une équipe d’IA personnelle avec des experts virtuels dans de nombreux domaines, et les enfants auront des tuteurs personnalisés pour chaque matière.

Pour Sam Altman, il y a des obstacles à surmonter

Cependant, Altman reconnaît que des obstacles subsistent, notamment la nécessité de réduire le coût de la puissance de calcul et la disponibilité de puces avancées. Il avertit que sans le développement d’infrastructures adéquates, l’IA pourrait devenir une ressource limitée, source de conflits et réservée aux plus riches.

Dans son essai, Altman décrit notre époque actuelle comme l’aube de « l’Ère de l’Intelligence », la prochaine ère technologique transformative de l’histoire humaine, succédant à l’âge de pierre, à l’âge agricole et à l’ère industrielle. Il attribue le succès des algorithmes d’apprentissage profond comme catalyseur de cette nouvelle ère, déclarant simplement : « Comment sommes-nous arrivés au seuil du prochain bond en avant de la prospérité ? En trois mots : l’apprentissage profond a fonctionné ».

Un avenir prometteur, mais pas sans risques

Altman est conscient que l’IA aura également des inconvénients, notamment la perte d’emplois. Il souligne que l’avenir ne sera pas entièrement positif, mais que les potentiels avantages sont si immenses qu’il est crucial de trouver comment gérer les risques.

Bien que le manifeste d’Altman ne soit pas surprenant pour ceux qui suivent l’évolution d’OpenAI et de l’IA générative, le moment choisi pour sa publication a suscité des interrogations. Certains y voient une tentative de lever des fonds pour OpenAI, qui serait en train de préparer une levée de fonds de 6 à 6,5 milliards de dollars.

Il est toutefois intéressant de noter qu’Altman a choisi de publier ce message sur son site Web personnel plutôt que sur celui d’OpenAI, suggérant qu’il s’agit davantage de son opinion personnelle que d’une position officielle de l’entreprise.

L’article de Sam Altman offre une vision ambitieuse de l’avenir de l’IA, marquée par l’avènement de la superintelligence et une prospérité sans précédent. Bien qu’il reconnaisse les défis et les risques associés à cette évolution, il reste optimiste quant à la capacité de l’humanité à naviguer dans cette nouvelle ère.