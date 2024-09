Vivo X200 et Vivo X200 Pro : la série qui va mettre le feu au marché des flagships

Vivo poursuit sa stratégie d’inonder le marché avec une multitude de nouveaux appareils. Récemment, nous vous parlions du Vivo V40e, le smartphone le plus fin de Vivo doté d’une batterie de 5 500 mAh, qui sera lancé en Inde. Mais la société chinoise prépare également des lancements bien plus importants : les Vivo X200 et Vivo X200 Pro.

Les deux appareils devraient être officiellement dévoilés le 14 octobre. Vivo a déjà confirmé un événement de lancement pour la mi-octobre, et bien que la société n’ait pas précisé quels appareils elle compte présenter, il est peu probable qu’il y ait d’autres nouveautés majeures à cette date.

Nous avons maintenant pu confirmer quelques détails supplémentaires sur l’un des smartphones que Vivo prévoit de lancer le mois prochain, le Vivo X200 Pro. Il semblerait que le flagship ait été récemment repéré sur Geekbench, la plateforme de référence pour les benchmarks de smartphones et de tablettes.

Un processeur Dimensity 9400 inédit et une charge rapide de 90W

La liste Geekbench révèle que le Vivo X200 Pro sera équipé du puissant Dimensity 9400, un chipset que MediaTek n’a même pas encore annoncé. Bien que les modèles Vivo X200 standard et Plus ne soient pas encore listés sur Geekbench, ils devraient également embarquer le futur processeur Dimensity 9400 de MediaTek.

Une autre information intéressante découverte par GizmoChina concerne la batterie du téléphone. Alors que les rumeurs précédentes évoquaient une batterie de 5 500/5 600 mAh pour la série Vivo X200, une liste sur la base de données de certification 3C en Chine confirme que les trois smartphones Vivo X200 seront dotés d’une charge rapide de 90W.

Récapitulatif des spécifications (rumeurs)

Voici un récapitulatif des spécifications rumeurs des X200 et X200 Pro :

X200 Écran OLED plat de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 1,5K. Caméra principale de 50 mégapixels avec capteurs Sony, objectifs périscopiques avec zoom optique 3x et objectifs ultra-larges.

X200 Pro Écran incurvé avec une résolution de 1.5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, capteur principal Sony de 50 mégapixels et objectif ultra-large de 50 mégapixels. Batterie de 6 000 mAh et certification IP68/69 pour la résistance à l’eau et à la poussière.



Ces détails confirment les nombreuses fuites précédentes et renforcent l’attente autour de la série Vivo X200. Avec des caractéristiques aussi alléchantes, Vivo semble prêt à frapper fort sur le marché des smartphones haut de gamme. Rendez-vous le 14 octobre pour la présentation officielle et la confirmation de toutes ces informations !