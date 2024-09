OnePlus 13 : Snapdragon 8 Gen 4 et des performances détonantes en 2024

OnePlus se prépare à dévoiler son smartphone phare pour 2024 dès le mois prochain. Cette annonce coïncidera avec un autre événement majeur dans le monde de la technologie mobile : la présentation par Qualcomm du tout nouveau Snapdragon 8 Gen 4 lors du Snapdragon Summit de 2024. Étant donné l’historique des collaborations entre OnePlus et Qualcomm, il n’est pas improbable que le OnePlus 13 soit l’un des premiers appareils à intégrer cette nouvelle puce surpuissante.

Un indice supplémentaire de cette montée en puissance du OnePlus 13 et du Snapdragon 8 Gen 4 nous vient d’une entrée sur la base de données de Geekbench. Un modèle portant le numéro PJZ110 a récemment fait son apparition avec des résultats impressionnants. Si l’on prend en compte que l’un des modèles de OnePlus 12 portait le code interne PJD110, il est raisonnable de supposer que le PJZ110 n’est autre que le successeur, à savoir le OnePlus 13.

De plus, le smartphone testé semble fonctionner sous Android 15 et être équipé du tout nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 4, confirmant ainsi son statut de flagship avec les dernières technologies embarquées. Ces informations ont été corroborées par des fuites partagées par Digital Chat Station, une source réputée dans l’industrie.

Snapdragon 8 Gen 4 : Des performances de pointe pour le OnePlus 13

Le Snapdragon 8 Gen 4 promet des performances phénoménales, avec une architecture composée de 2 cœurs haute performance cadencés à 4,32 GHz et de 6 cœurs efficaces à 3,53 GHz. Il devient ainsi le deuxième processeur mobile à dépasser la barre des 4 GHz, juste après l’Apple A18 Pro, bien que les fréquences précises de la puce d’Apple n’aient pas encore été officiellement confirmées.

Les benchmarks sur Geekbench révèlent un score impressionnant de 3 236 points en monocœur et de 10 049 points en multicœur. Ces résultats placent le Snapdragon 8 Gen 4 juste derrière l’Apple A18 Pro en monocœur, mais le surpassent en multicœur, surpassant même les fuites du futur Exynos 2500 de Samsung.

Comparé à l’A18 Pro d’Apple, le Snapdragon 8 Gen 4 semble prêt à rivaliser en termes de puissance brute. Bien que les processeurs d’Apple soient traditionnellement en tête des benchmarks monocœur, Qualcomm s’efforce de combler cet écart, et dans certains cas, de surpasser son concurrent sur le terrain du multicœur. Le Snapdragon 8 Gen 4 est fabriqué selon le même procédé de gravure en 3 nm de seconde génération que l’A18, avec l’aide de TSMC, ce qui permet d’optimiser la puissance tout en maintenant une efficacité énergétique de haut niveau.

Des performances graphiques en hausse

Outre la puissance brute du CPU, le Snapdragon 8 Gen 4 intègre également des améliorations majeures dans son sous-système graphique, au point de rivaliser, voire de dépasser, les performances des puces graphiques d’Apple. Cela pourrait offrir des performances graphiques sans précédent aux smartphones Android, faisant du OnePlus 13 un concurrent redoutable face aux iPhone de 2024. Avec des graphismes plus fluides et des capacités de traitement plus puissantes, les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience gaming et multimédia exceptionnelle.

Le OnePlus 13, propulsé par le Snapdragon 8 Gen 4, s’annonce comme l’un des smartphones les plus puissants de 2024. Si ces benchmarks et fuites sont confirmés, OnePlus pourrait bien s’imposer une nouvelle fois comme l’un des leaders du marché Android, offrant des performances égales, voire supérieures, à celles des nouveaux iPhone. Nous attendons donc avec impatience l’annonce officielle le mois prochain, pour découvrir toutes les innovations que OnePlus a en réserve.