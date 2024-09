Accueil » Galaxy Tab S10 Plus et Galaxy Tab S10 Ultra : Spécifications, performances et prix révélés

Les fans de Samsung peuvent se réjouir. Après la découverte en ligne des certifications des Galaxy Tab S10 Plus et S10 Ultra il y a quelques semaines, il était évident que de nouvelles informations allaient bientôt apparaître.

Aujourd’hui, les fuites ont été révélées par Android Headlines et WinFuture, confirmant une rumeur importante : cette génération de Galaxy Tab S10 ne comportera que deux modèles : les Galaxy Tab S10 Plus et Galaxy Tab S10 Ultra.

Les informations divulguées confirment certaines rumeurs que l’on connaissait déjà, mais elles apportent aussi leur lot de nouveautés. Cela inclut les spécifications, les rendus d’images et des détails sur les fonctionnalités attendues. Voici tout ce que vous devez savoir.

Galaxy Tab S10 Plus : caractéristiques et fonctionnalités

Le Galaxy Tab S10 Plus propose jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Il est également équipé d’une batterie de 10 090 mAh, offrant une autonomie solide pour une utilisation prolongée. L’écran, légèrement plus petit que celui de la version Ultra, mesure 12,5 pouces.

Performances des caméras

La Galaxy Tab S10 Plus est dotée d’une caméra frontale de 12 mégapixels (ultra grand-angle) et d’une caméra principale de 13 mégapixels avec un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels à l’arrière. Ces caractéristiques promettent des performances correctes pour les appels vidéo et la prise de photos.

Conception et connectivité

Avec sa certification IP68, la Galaxy Tab S10 Plus est résistante à l’eau et à la poussière, tout en étant renforcée par un cadre en aluminium « Enhanced Armor ». Elle affiche des dimensions de 185,4 mm x 285,4 mm x 5,6 mm et pèse entre 571 et 576 grammes, selon qu’il s’agisse du modèle 5G ou Wi-Fi. Une légère déception concerne la connectivité, limitée au Wi-Fi 6E au lieu du Wi-Fi 7, réservé à la version Ultra.

Galaxy Tab S10 Ultra : puissance et polyvalence accrues

Comme son nom l’indique, la Galaxy Tab S10 Ultra surpasse le modèle Plus avec des spécifications plus élevées et plus de fonctionnalités. Cette version offre jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, idéal pour les utilisateurs intensifs. Son écran de 14,6 pouces, bien plus grand que celui du S10 Plus, intègre une encoche en son centre (en mode paysage) et des bordures fines.

Caméras et autonomie

La Galaxy Tab S10 Ultra dispose de deux caméras frontales de 12 mégapixels, une avec un objectif grand-angle et l’autre avec un ultra grand-angle, offrant ainsi des capacités de capture optimisées pour les selfies et les appels vidéo. Comme la S10 Plus, elle intègre également un appareil principal de 13 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels à l’arrière.

En matière d’autonomie, la S10 Ultra est alimenté par une batterie de 11 200 mAh, surpassant même celle de l’iPad Pro.

Conception robuste et connectivité

La Galaxy Tab S10 Ultra est également certifiée IP68 avec le même cadre en aluminium renforcé. Ses dimensions de 208,6 x 326,4 x 5,4 mm la rendent sensiblement plus grande que la version Plus, avec un poids de 718 g pour la version 5G et 723 g pour le modèle Wi-Fi. Contrairement à la S10 Plus, la Ultra bénéficie du Wi-Fi 7, garantissant une connexion plus rapide et plus réactive.

Similitudes et options partagées

Bien que les deux modèles aient leurs différences, ils partagent également de nombreuses similitudes. Leurs conceptions sont pratiquement identiques, avec des bords incurvés et un dos plat. Les deux tablettes seront disponibles en deux couleurs : Moonstone Gray et Platinum Silver.

Les deux modèles offrent également la possibilité d’étendre le stockage par une carte microSD, permettant aux utilisateurs d’ajouter plus d’espace sans avoir à investir dans une capacité interne plus élevée. De plus, ils sont tous deux compatibles avec le stylet S Pen de Samsung, ce qui constitue un atout considérable pour les créateurs de contenu et les professionnels.

Puissance et performances avec MediaTek

Les rumeurs indiquent que les deux modèles seront équipés du processeur MediaTek Dimensity 9300+, promettant des performances supérieures aux versions 2023. Grâce à cette puce, on peut s’attendre à une fluidité accrue pour les jeux, le multitâche et les applications gourmandes en ressources.

Enfin, les deux tablettes intègreront les fonctionnalités d’intelligence artificielle de Samsung, comme Entourer pour chercher, Assistant Note et Assistant de transcription. Ces outils sont conçus pour améliorer l’expérience utilisateur et booster la productivité.

Prix et disponibilité

Le prix estimé pour la Galaxy Tab S10 Plus est de 1 119 euros, tandis que la version Ultra serait lancée à 1 339 euros. Toutefois, gardez à l’esprit que ces informations proviennent de fuites, et Samsung n’a pas encore fait de déclaration officielle sur la date de lancement.