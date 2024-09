OnePlus 13 : Un lancement anticipé prévu pour novembre avec le Snapdragon 8 Gen 4

OnePlus pourrait bien bouleverser son calendrier habituel pour le lancement de son prochain smartphone phare. Des rumeurs laissent entendre que le OnePlus 13 pourrait arriver plus tôt que prévu, possiblement dès la fin octobre ou début novembre. Cette information provient de Digital Chat Station, une source bien connue sur Weibo, qui évoque un lancement fin octobre, bien que celui-ci puisse être repoussé au 11 novembre.

La raison possible de cette avance serait liée à la stratégie de OnePlus pour tirer parti du Snapdragon Summit de Qualcomm, où le SoC de prochaine génération Snapdragon 8 Gen 4 avec CPU Oryon sera dévoilé en octobre 2024. En lançant le OnePlus 13 peu après cet événement, OnePlus pourrait capter l’attention des consommateurs et stimuler ses ventes de fin d’année.

Si cette rumeur se confirme, le OnePlus 13 arriverait avec un ou deux mois d’avance sur son prédécesseur, le OnePlus 12, qui avait été lancé en Chine le 5 décembre 2023.

La sortie mondiale du OnePlus 13 pourrait alors se faire en décembre, suivant le schéma habituel d’un mois après le lancement chinois.

Les spécifications attendues du OnePlus 13

Les premières fuites concernant les spécifications du OnePlus 13 sont prometteuses. Selon des rumeurs récentes, l’appareil pourrait être équipé d’une énorme batterie de 6 000 mAh avec une charge rapide filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W. Cette dernière, initialement supposée absente cette année, pourrait finalement faire son retour, une nouvelle qui ravira les utilisateurs habitués à la recharge sans fil.

D’autres spécifications évoquent un capteur photo principal de 50 mégapixels avec un capteur Lytia LYT-808 et une ouverture f/1.6. Les objectifs ultra grand-angle et périscope pourraient également bénéficier d’une mise à jour pour atteindre 50 mégapixels chacun. De plus, le OnePlus 13 devrait être doté d’un écran 6,8 pouces 2K 8T LTPO « personnalisé » avec une dalle de verre « micro-courbée » sur le dessus.

Un lancement attendu, mais non confirmé

Il est important de noter que ces informations ne sont pour l’instant que des rumeurs. Il faudra attendre une confirmation officielle de la part de OnePlus pour connaître les spécifications exactes et la date de lancement du OnePlus 13. Cependant, la perspective d’un lancement anticipé et d’améliorations significatives en termes de batterie ne manquent pas d’enthousiasmer les fans de la marque.

Ce potentiel lancement avancé pourrait bien permettre à OnePlus de prendre de l’avance sur la concurrence et de marquer les esprits avec un smartphone combinant performances de pointe et innovations technologiques. Reste à voir si ces rumeurs se concrétiseront dans les mois à venir.