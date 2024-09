iPhone 16 Pro Max : Des bordures réduites à 1,15 mm pour une immersion inédite

Pendant plusieurs années, les « guerres des bords d’écran » faisaient rage entre les iPhone, certains smartphones Android et même des modèles Windows Phone. À l’époque, la taille des bords autour de l’écran était un élément clé dans la bataille du design. Mais au fil du temps, l’attention portée à ce détail a diminué, tout comme l’utilisation du terme « phablette » pour désigner les smartphones à grand écran. Cependant, la discussion autour des bords d’écrans semble refaire surface, en particulier avec l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max, deux modèles premium d’Apple attendus pour 2024.

Ces deux modèles phares, qui seront officiellement dévoilés le lundi 9 septembre 2024, attirent déjà l’attention avec une innovation particulière : la réduction drastique de la taille des bords.

Selon des schémas divulgués, l’iPhone 16 Pro Max pourrait bien arborer les bordures les plus fines jamais vues sur un smartphone, mesurant seulement 1,15 mm. Cette prouesse serait rendue possible grâce à une technologie appelée Border Reduction Structure (BRS), utilisée par Apple pour affiner les contours de ses appareils haut de gamme.

En comparaison, les bords d’écran de l’iPhone 14 Pro, lancé 2 ans plus tôt, mesuraient 3,5 mm. Sur l’iPhone 15 Pro, elles avaient déjà été réduites à environ 2 mm. D’après Mark Gurman, célèbre journaliste chez Bloomberg spécialisé dans Apple, l’iPhone 16 Pro aura des bordures environ 33 % plus petites que celles de son prédécesseur, ce qui les placerait entre 1,3 mm et 1,4 mm.

Une taille d’écran accrue pour plus d’immersion

En plus des bordures affinées, Apple prévoit d’augmenter légèrement la taille des écrans des deux modèles. L’iPhone 16 Pro passera ainsi à 6,3 pouces, tandis que le 16 Pro Max grimpera à 6,9 pouces. Cette tendance à l’augmentation de la taille des écrans devrait se poursuivre avec l’iPhone 17, qui, selon des rumeurs, devrait lui aussi avoir un écran de 6,3 pouces, tandis que le modèle iPhone Air, prévu pour remplacer l’iPhone 17 Plus, pourrait être équipé d’un écran de 6,7 pouces.

Si la réduction des bordures donne un aspect plus épuré et moderne aux iPhone, elle n’est pas sans conséquences. En effet, les bordures jouent un rôle fonctionnel important : elles protègent l’écran des interactions accidentelles et abritent des composants essentiels, tels que la caméra frontale. De plus, elles apportent une structure et une protection au téléphone. Avec des bordures plus fines, il pourrait devenir plus facile d’activer involontairement certaines applications par des touches accidentelles sur l’écran.

Malgré ces défis, la technologie derrière cette réduction des bordures est impressionnante. Samsung Display, principal fournisseur d’écrans pour Apple, a également confirmé travailler sur des technologies d’écran encore plus futuristes, notamment des caméras sous l’écran qui permettraient d’éliminer totalement les bordures visibles sur un smartphone.

Apple repousse les limites du design de son iPhone 16 Pro Max

Avec l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max, Apple continue de repousser les limites du design en réduisant encore davantage la taille des bordures. Si cela améliore l’esthétique et l’expérience utilisateur, des défis subsistent en termes de manipulation et de protection. Toutefois, ces modèles promettent une expérience visuelle toujours plus immersive et confirment la volonté d’Apple de rester à la pointe de l’innovation.