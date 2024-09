Accueil » Vivobook S 15 et Flip : ASUS lance sa nouvelle gamme avec Snapdragon et Intel Core Ultra

Asus élargit sa gamme d’ordinateurs portables Vivobook avec deux modèles semi-premium dotés d’écrans OLED de 14 pouces et de processeurs Intel Lunar Lake. ASUS a présenté ses nouveaux ordinateurs portables Vivobook S 14, Vivobook 14 Flip, Vivobook S 15 et Vivobook 16 Flip. Conçus pour des usages différents, ils sont tous dotés de caractéristiques impressionnantes.

Le Vivobook S 14 d’ASUS est « alimenté par un processeur Intel Core Ultra 7 256V », l’une des nouvelles puces Core Ultra Series 2. Il bénéficie également de la technologie thermique ASUS IceCool avec deux ventilateurs IceBlade de 97 pales. Il est équipé d’une batterie de 75 Wh qui peut durer jusqu’à 27 heures et d’un clavier ErgoSense avec rétroéclairage RGB personnalisable.

Enfin, le Vivobook S 14 dispose d’une connectivité Wi-Fi 7, d’un large éventail de ports E/S, d’un écran au format 16:10 et à une résolution 3K avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d’un système audio Dolby Atmos.

Le Vivobook 14 Flip d’ASUS est un ordinateur portable convertible doté d’une charnière à 360 degrés. Il permet de passer du mode ordinateur portable au mode tente, au mode stand et au mode tablette. Il présente un design fin et léger, mesurant 1,7 cm (0,66 ») d’épaisseur et pesant 3,3 livres. Il est équipé d’un processeur Intel Core Ultra 7 et d’une batterie de 70 Wh. L’ordinateur portable comprend également une connectivité Wi-Fi 7, une large gamme de ports E/S, un système audio Dolby Atmos et un écran tactile NanoEdge FHD de 14 pouces. Le ASUS Vivobook 16 Flip est une version plus grande du 14 Flip avec un écran OLED 3K de 16 pouces.

Le matériel interne est identique à celui du 14 Flip, la principale différence étant la taille et le format 2-en-1.

Le Vivobook S 15 arrive le Snapdragon X Plus à 8 cœurs

L’ordinateur portable Vivobook S 15 est l’ordinateur portable le plus remarquable de ce groupe. Il est équipé du processeur Snapdragon X Plus à 8 cœurs, plus précisément d’un processeur Qualcomm Snapdragon X Elite X1E 78 100 avec une puce Qualcomm Adreno Graphics intégrée. Il est complété par un disque dur SSD de 1 To et 16 Go de mémoire vive LPDDR5X. Le Vivobook S 15 est conçu pour la portabilité, avec un écran OLED 3K de 15,6 pouces très fin (0,58 pouces). Il est également léger (3,13 livres) et dispose d’une batterie longue durée de 18 heures. Il offre également de nombreuses options de connectivité, notamment des ports USB, HDMI et Wi-Fi 7. Il dispose d’une large gamme de couleurs et de haut-parleurs Dolby Atmos pour un son immersif.

L’une des principales caractéristiques du Vivobook S 15 réside dans ses capacités alimentées par l’IA. Il dispose d’une touche Copilot sur le clavier, comme beaucoup d’autres ordinateurs portables Windows cette année, et ASUS a inclus son application StoryCube pour la gestion et l’édition de médias assistées par l’IA. Les 75 TOPS pour les tâches d’IA contribuent à l’assistance personnalisée, à l’organisation multimédia, à la protection de la vie privée et à l’annulation intelligente du bruit. Vous pouvez acheter le Vivobook S 15 sur sa page de vente officielle à partir de 1 699,00 dollars.

Des modèles très attendus

Le nouveau Asus Vivobook S 15 ne semble pas très différent des précédents modèles. Les seuls changements notables sont l’intégration de fonctionnalités IA, le processeur Snapdragon X Elite X1E 78 100 et la mise à niveau vers le Wi-Fi 7. Les similitudes entre les Vivobook 14 et 16 Flip et les modèles précédents sont également très évidentes. Les améliorations apportées à ces modèles proviennent du processeur. Vous pouvez acheter les 14/16 Flip et l’ordinateur portable S 14 sur la page de la boutique ASUS.