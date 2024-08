Pixel Screenshots pourrait intégrer la fonction Entourer pour chercher

Google continue de repousser les limites de l’intégration de l’IA dans ses services avec la nouvelle application Pixel Screenshots, lancée en même temps que la série Pixel 9. Cette application innovante utilise l’IA embarquée pour analyser toutes vos captures d’écran, offrant ainsi des réponses et des informations pertinentes basées sur vos activités sur votre smartphone. En associant cette application avec Gemini, le modèle d’IA le plus avancé de Google, les utilisateurs peuvent poser des questions à l’IA qui analysera les captures d’écran pour fournir des réponses perspicaces.

Selon les dernières découvertes dans la version bêta de l’application Google (15.32.37.29.arm 64), Google travaille à l’intégration de l’application Pixel Screenshots avec la fonction Entourer pour chercher.

Cette fonctionnalité, qui a été introduite plus tôt cette année, permet de cercler n’importe quel élément à l’écran pour lancer une recherche rapide. Grâce à cette mise à jour, tout élément sélectionné avec Entourer pour chercher pourra être instantanément enregistré en tant que capture d’écran dans l’application Pixel Screenshots.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Lorsque vous utilisez Entourer pour chercher et sélectionnez un élément à l’écran, une option « Enregistrer » apparaîtra, accompagnée de l’icône Pixel Screenshots. En appuyant sur « Enregistrer », la capture d’écran sera enregistrée, et une fenêtre pop-up s’affichera, vous permettant de la consulter directement dans l’application Pixel Screenshots.

Une fois que vous accédez à la capture d’écran, une page dédiée s’ouvrira, affichant le moment où elle a été prise. De plus, si la capture d’écran est activée par l’IA, une notification vous en informera, vous donnant accès à des fonctionnalités avancées comme les résumés par IA, les actions intelligentes, et des options de recherche plus approfondies.

Une fonctionnalité attendue avec impatience

Bien que la date de lancement officielle de cette nouvelle intégration ne soit pas encore confirmée, il est fort probable qu’elle soit disponible dans les semaines à venir. Cette mise à jour s’annonce particulièrement utile, car elle simplifie la manière de retrouver des informations importantes, même longtemps après leur capture, optimisant ainsi le gain de temps et l’efficacité des utilisateurs.

En conclusion, l’intégration de Pixel Screenshots avec Entourer pour chercher montre une fois de plus la volonté de Google de rendre ses outils plus intuitifs et puissants. Les utilisateurs de la série Pixel 9 devraient ainsi pouvoir profiter d’une expérience utilisateur encore plus fluide et riche, exploitant pleinement les capacités de l’IA pour simplifier leur quotidien.