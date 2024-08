Arrestation de Pavel Durov, PDG de Telegram, en France pour inaction face aux activités illégales

Samedi, le cofondateur et PDG de Telegram, Pavel Durov, a été arrêté à l’aéroport du Bourget en France. Des fonctionnaires français travaillant pour le compte de l’Office des mineurs du pays (OFMIN, chargé de la protection des mineurs) ont placé Pavel Durov en garde à vue, l’accusant de ne pas avoir réussi à freiner les activités illégales sur Telegram, notamment l’exploitation d’enfants, la fraude, le trafic de drogue, la cyberintimidation, le crime organisé et l’apologie du terrorisme.

Telegram affirme que son PDG et fondateur n’a « rien à cacher » après son arrestation par les autorités françaises en banlieue parisienne. « Il est absurde de prétendre qu’une plateforme ou son propriétaire sont responsables des abus commis sur cette plateforme », a déclaré la société dans un communiqué anonyme publié dimanche sur son canal officiel dans l’application Telegram.

Des sources anonymes s’adressant à l’Agence France-Presse indiquent que la France a apparemment prolongé la détention de Durov au-delà des 24 heures initialement prévues. La France peut faire cela plusieurs fois — jusqu’à 96 heures de détention — sans inculper formellement Durov. En fin de compte, la France devra soit inculper Durov, soit le libérer à l’expiration de ces 96 heures.

Le mandat d’arrêt délivré par l’OFMIN à l’encontre de Durov est en suspens depuis un certain temps. On ne sait pas très bien pourquoi Durov a choisi de venir en France de manière aussi effrontée, sachant qu’il serait probablement arrêté. Les théories en ligne abondent, du président russe Vladimir Poutine essayant de l’appréhender (et Durov choisissant l’arrestation en France pour s’échapper) à Durov voulant simplement remuer le couteau dans la plaie. Cette dernière théorie n’est pas si étrange, étant donné les antécédents de Durov en la matière.

Telegram est connu pour ses chats chiffrés de bout en bout (E2EE) et ses « canaux » publics chiffrés sur le serveur. L’anonymat intégré à l’application en fait une aubaine pour les journalistes et les personnes vivant sous des gouvernements autoritaires. Toutefois, ce même anonymat fait de Telegram l’endroit idéal pour la criminalité, qu’il s’agisse de la vente de drogue, de la planification du terrorisme ou de la prolifération de matériel pédopornographique.

Encore 48 heures pour connaître le sort de Pavel Durov, PDG de Telegram

Durov estime que pour que Telegram reste un outil à part entière pour les personnes qui l’utilisent pour des causes bien intentionnées, il doit adopter une approche « non interventionniste ». L’OFMIN ne partage pas cet avis et estime que Durov devrait être tenu pour responsable des activités criminelles sur la plateforme ou, à tout le moins, qu’il devrait faire davantage pour modérer les communications sur son application.

Quoi qu’il en soit, la France dispose d’environ 48 heures supplémentaires pour inculper Durov ou le laisser partir. Durov, qui est né en Russie, possède la nationalité française et un passeport français. Si les autorités le libèrent, il pourra rester et même vivre dans le pays indéfiniment. Actuellement, Durov vit à Dubaï, où Telegram est basé.

Bien qu’elle ne soit pas chiffrée par défaut, l’application Telegram est considérée par beaucoup comme une alternative privée et sans censure aux autres réseaux sociaux, en raison de son approche largement non interventionniste en matière de modération. « Près d’un milliard d’utilisateurs dans le monde utilisent Telegram comme moyen de communication et comme source d’informations vitales », peut-on lire dans le communiqué de l’entreprise. « Nous attendons une résolution rapide de cette situation ».