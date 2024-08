Meta Quest 3S : Un nouveau casque VR abordable attendu au Meta Connect 2024

Le Meta Connect 2024 approche à grands pas, et les rumeurs vont bon train quant à la possible annonce d’un nouveau casque de réalité virtuelle (VR) par Meta. D’après des fuites internes à l’entreprise, ce nouvel appareil pourrait bien être baptisé Meta Quest 3S. Ce casque, selon plusieurs sources, serait une alternative plus abordable au Meta Quest 3, bien qu’il présente certaines concessions au niveau du design et de la qualité d’affichage. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Le Meta Quest 3S devrait être un modèle plus abordable que le Quest 3, mais cela implique des compromis. Des fuites, notamment partagées par @Lunayian, une source bien informée, suggèrent que ce casque serait plus volumineux, analogue au Meta Quest 2 en termes de design. Cependant, il semble hériter de certaines améliorations du Quest 3, comme une sangle élastique plus confortable et un panneau frontal plus plat. Le casque est également censé intégrer deux groupes de trois capteurs pour la réalité mixte et le suivi des mouvements.

L’une des caractéristiques les plus intéressantes du Meta Quest 3S serait un bouton situé juste derrière la barre de volume, sur le dessous du casque. Selon @Lunayian, ce bouton pourrait servir à basculer entre la vision directe (Passthrough) et la réalité mixte (MR), en alternative au double-tap utilisé sur le Quest 3. Cependant, il est également possible que ce bouton ait une autre fonction ou soit remappable à l’avenir.

Un retour à des technologies plus anciennes pour réduire les coûts

Ce qui surprend le plus dans ces fuites, c’est le choix de Meta de revenir à des technologies plus anciennes pour ce modèle. Contrairement à la tendance actuelle visant à rendre les appareils plus fins et plus légers, le Meta Quest 3S pourrait adopter un système de lentilles de Fresnel, une technologie que Meta avait presque abandonnée.

De plus, il semblerait que la résolution de l’écran soit inférieure, avec un retour au système LCD double de 1832 x 1920 pixels du Quest 2. Ces choix technologiques pourraient permettre de maintenir un prix compétitif pour le Quest 3S, potentiellement aligné sur celui du Quest 2 lors de son lancement, soit environ 349 €.

Si ces rumeurs se confirment, le Meta Quest 3S pourrait représenter une nouvelle stratégie de Meta pour démocratiser l’accès à la réalité virtuelle. En proposant une version moins coûteuse, mais compatible avec les exclusivités du Quest 3, Meta pourrait attirer un public plus large, comme ce fut le cas avec le Quest 2. Néanmoins, la qualité globale du casque sera déterminante pour son succès.

Rendez-vous au Meta Connect 2024

Pour l’instant, ces informations restent au stade de rumeurs, et il faudra attendre le Meta Connect 2024, prévu les 25 et 26 septembre, pour en savoir plus. Ce nouvel appareil pourrait bien être la surprise de l’événement, et son succès dépendra de l’équilibre entre prix, performances, et innovations. Une chose est sûre, l’annonce du Meta Quest 3S pourrait marquer une étape importante dans l’évolution de la réalité virtuelle, en rendant cette technologie encore plus accessible au grand public.