Galaxy Tab S10 Ultra et S10+ : Les rendus révèlent une nouvelle génération de tablettes Samsung

Samsung devrait lancer deux nouvelles tablettes phares au quatrième trimestre 2024. Les récentes fuites révèlent des images de la nouvelle génération de tablettes Samsung, la série Galaxy Tab S10.

Ces images montrent deux modèles, la Galaxy Tab S10 Ultra et la Galaxy Tab S10+, et bien que le design semble très analogue à celui des précédentes générations, les plus grandes nouveautés pourraient se situer sous le capot, avec des améliorations en termes de matériel et de logiciel.

Les rendus marketing de la Galaxy Tab S10 Ultra indiquent peu de changements esthétiques par rapport à ses prédécesseures, les Galaxy Tab S8 et Galaxy Tab S9 Ultra. Le design général reste inchangé, y compris l’encoche pour la caméra frontale. La Galaxy Tab S10+, qui apparaît également sur les images, ne présente pas cette encoche, mais en dehors de cela, les modifications extérieures semblent minimes.

Malgré le fait que Samsung n’ait pas voulu faire trop de changements au niveau du design (ou pas du tout ?), les Galaxy Tab S10+ et Tab S10 Ultra ressemblent toujours à des produits haut de gamme. Il est juste un peu décevant que la gamme de tablettes de Samsung semble un peu figée en ce qui concerne le design.

Ce qui est intéressant, c’est l’accent mis sur les fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. L’image montre la Galaxy Tab S10 avec l’application Notes ouverte, mettant en avant des fonctionnalités IA, une tendance déjà observée chez Samsung, notamment dans leurs smartphones. On peut donc s’attendre à ce que la nouvelle gamme de tablettes mise fortement sur ces capacités pour se distinguer.

Adieu à la version d’entrée de gamme Galaxy Tab S10

Contrairement aux précédentes séries, il semble que Samsung ne proposera pas de troisième modèle d’entrée de gamme cette fois-ci. Les utilisateurs devront donc choisir entre les versions Ultra et Plus, qui se positionnent toutes deux sur des marchés premium.

Sous le capot, des changements plus significatifs pourraient être à l’œuvre. Pour la première fois, la Galaxy Tab S10+ pourrait être équipé d’un processeur MediaTek, un changement notable puisque jusqu’à présent, Samsung utilisait exclusivement des puces Qualcomm pour ses tablettes. Il reste à voir si ce changement de fournisseur aura un impact perceptible pour les utilisateurs en termes de performances ou d’efficacité énergétique.

Une sortie imminente ?

Selon les rumeurs relayées par Android Headlines, les nouvelles Galaxy Tab S 10 pourraient être lancées dès octobre, en même temps que le Galaxy S24 FE. Samsung semble donc se préparer à une fin d’année riche en nouveautés, avec des produits qui, malgré leur apparente continuité visuelle, pourraient offrir des innovations technologiques majeures.