OnePlus Buds Pro 3 : Des écouteurs haut de gamme avec ANC amélioré

Les OnePlus Buds Pro 2, sortis il y a plus d’un an, restent parmi les meilleurs écouteurs sans fil grâce à leur design élégant et leur qualité sonore solide. Bien qu’ils ne soient pas parfaits, ils se distinguent par un ensemble de fonctionnalités impressionnantes, notamment la connectivité multipoint et le Fast Pair. Plus tôt cette année, OnePlus a lancé les OnePlus Buds 3, qui offrent le meilleur du modèle Pro à un prix plus abordable. Cependant, il n’y avait aucune nouvelle des OnePlus Buds Pro 3. 6 mois plus tard, OnePlus annonce enfin ses nouveaux écouteurs phares avec des améliorations notables.

OnePlus n’a pas cherché à réinventer la roue avec le design des OnePlus Buds Pro 3. Ceux-ci ressemblent beaucoup à leurs prédécesseurs, les Buds Pro 2, avec un design bicolore et une certification IP55 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

La nouveauté la plus notable est l’introduction de nouvelles commandes tactiles, comme celles présentes sur les OnePlus Buds 3 classiques. Désormais, vous pouvez tapoter pour contrôler la lecture de la musique et glisser le long de chaque tige pour ajuster le volume.

Le boîtier de charge a également été repensé de manière significative, arborant désormais une forme ovale et une finition en faux cuir sur le devant. Cette nouvelle forme permet au boîtier de se glisser plus facilement dans votre poche, améliorant ainsi la portabilité.

Qualité sonore et améliorations techniques des OnePlus Buds Pro 3

OnePlus promet que ses nouveaux écouteurs offriront la « meilleure expérience audio » jamais proposée par la marque. Comme pour le modèle précédent, les OnePlus Buds Pro 3 intègrent deux haut-parleurs dans chaque tige : un woofer de 11 mm et un tweeter de 6 mm. Cependant, OnePlus affirme avoir revu la conception interne en ajoutant un second aimant et en utilisant un diaphragme en céramique pour améliorer la qualité sonore.

Chaque écouteur est également équipé de double DAC (convertisseur numérique-analogique) pour une meilleure séparation du son et une réduction des interférences. Une fois de plus, OnePlus s’est associé à Dynaudio pour le réglage sonore, garantissant ainsi une expérience audio optimale.

En termes de compatibilité, les OnePlus Buds Pro 3 adoptent désormais la version de Google du Spatial Audio, offrant une compatibilité élargie avec d’autres appareils.

Améliorations de l’ANC et de l’autonomie

L’annulation de bruit active (ANC) des OnePlus Buds Pro 3 est encore meilleure que celle de leurs prédécesseurs, atteignant jusqu’à 50 dB de réduction de bruit, soit 2 dB de plus que les Buds Pro 2. La suppression des bruits de voix est également améliorée, jusqu’à 6-8 dB supplémentaires.

L’implémentation de l’ANC est désormais plus intelligente grâce à l’ANC adaptatif, qui ajuste automatiquement son niveau en fonction de votre environnement. Par exemple, le niveau de l’ANC sera réduit dans des environnements plus calmes pour prolonger la durée de vie de la batterie.

En parlant d’autonomie, OnePlus annonce que les OnePlus Buds Pro 3 offrent jusqu’à 43 heures de lecture musicale avec le boîtier de recharge inclus. Les écouteurs eux-mêmes peuvent durer environ 5 heures avec l’ANC activé et le volume à 50 %. Grâce à la charge rapide, une recharge de 10 minutes suffit pour obtenir 3,5 heures d’écoute supplémentaires.

Disponibilité et prix

Les OnePlus Buds Pro 3 sont également dotés du Fast Pair, de la connectivité Bluetooth 5.4 pour la prise en charge multipoint, ainsi que de la compatibilité avec le réseau Find My. Ces écouteurs seront disponibles au prix de 179 euros en France — 199 euros après l’offre de lancement.

Les OnePlus Buds Pro 3 s’imposent comme une option haut de gamme dans le marché des écouteurs sans fil, offrant des fonctionnalités avancées et une qualité sonore améliorée tout en restant fidèles à l’esthétique et à la praticité qui ont fait la réputation de la marque.