Fuites iPhone 16 : Objectifs à la verticale, et compatibilité Vision Pro au rendez-vous

Des images supposées de la série iPhone 16 ont récemment fuité sur la plateforme « X » (anciennement Twitter), publiées par Lakhwinder Singh. Ces images montrent ce qui semble être des photos promotionnelles des prochains modèles d’iPhone, avec un détail particulièrement notable : les objectifs des caméras arrière des modèles non Pro sont montés verticalement.

Ce changement par rapport aux objectifs montés en diagonale sur les modèles actuels pourrait permettre de capturer des images et des vidéos en 3D, spécifiquement pour être visualisées sur l’ordinateur spatial Vision Pro d’Apple.

Les documents divulgués par Singh, qui semblent provenir de Chine, incluent une fiche technique de l’iPhone 16. Celle-ci révèle que le téléphone est équipé du processeur A18, d’un capteur photo de 48 mégapixels conçu pour la capture vidéo compatible avec le Vision Pro, et d’un port USB-C.

Une autre image se concentre sur la nouvelle caméra ultra-large de 48 mégapixels de l’iPhone 16 Pro, mentionnant que ce modèle est alimenté par le processeur A18 Pro. La fiche technique indique également que la caméra périscope Tetraprism, offrant un zoom optique 5x, sera intégrée à l’iPhone 16 Pro, comme c’est déjà le cas pour l’iPhone 15 Pro Max, et probablement pour l’iPhone 16 Pro Max.

En plus de ces spécifications, plusieurs photos montrent les modèles d’iPhone 2024 dans différentes couleurs. Bien que ces fuites semblent crédibles, il est important de noter que de nombreuses informations mentionnées ici ont déjà été sujettes à des rumeurs depuis plusieurs mois. Cela inclut l’objectif Tetraprism pour l’iPhone 16 Pro, l’utilisation de deux chipsets A18 gravés en 3 nm (A18 pour les modèles standard et A18 Pro pour les modèles Pro), le design vertical des caméras pour l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Pro, ainsi que le capteur de 48 mégapixels pour l’objectif ultra-large des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 et iPhone 16 Pro : un lancement prévu le 10 septembre ?

Selon les dernières rumeurs, Apple pourrait organiser son événement de lancement le 10 septembre, dévoilant la nouvelle série iPhone 16, l’Apple Watch Series 10, l’Apple Watch SE 3, et l’Apple Watch Ultra 3. On pourrait également découvrir la quatrième génération d’AirPods avec deux variantes : un modèle basique et un autre avec la fonction de réduction du bruit active (ANC).

Si ce calendrier se confirme, les précommandes pourraient débuter le 13 septembre, avec une sortie des nouveaux modèles d’iPhone prévue pour le 20 septembre.