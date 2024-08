iPhone 16 : Apple prêt à révéler sa nouvelle série le 10 septembre ?

Le monde de la technologie est en effervescence à l’approche du lancement très attendu de la série iPhone 16 d’Apple, prévu pour le mois prochain, comme à son habitude. Depuis un certain temps, la rumeur circule que le grand jour pourrait être le 10 septembre, et une récente fuite semble renforcer cette hypothèse en suggérant que le prochain événement d’Apple se tiendrait probablement à cette date.

Le célèbre informateur Majin Bu, connu pour ses révélations sur la série iPhone 16, a récemment affirmé sur X (anciennement Twitter) qu’une source anonyme aurait confirmé que l’événement Apple, notamment dédié à l’iPhone 16, aurait bien lieu le 10 septembre. Il a également partagé ce qui semble être un aperçu de l’invitation à cet événement, arborant le slogan accrocheur « Ready. Set. Capture. ».

Ce slogan pourrait bien faire allusion à la rumeur d’un nouveau bouton de capture capacitif qui serait intégré à tous les modèles de l’iPhone 16. Ce nouveau bouton, qui devrait offrir des contrôles pour la mise au point et le zoom, pourrait être sensible à la pression et répondre par un retour haptique en fonction de la force avec laquelle on l’appuie. Cependant, il faudra attendre la révélation officielle d’Apple pour vérifier ces spéculations.

Il semble tout à fait plausible qu’Apple planifie cet événement pour cette date. En effet, la firme a pour habitude d’organiser ses lancements d’iPhone un mardi, et le 10 septembre tombe justement un mardi cette année.

Si cette date se confirme, il est probable que les précommandes pour la série iPhone 16 débuteront le vendredi 13 septembre, ouvrant ainsi la voie à une potentielle sortie le vendredi 20 septembre.

Ce que l’on peut attendre de l’événement de l’iPhone 16

Outre la nouvelle série iPhone 16 — comprenant l’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus (qui pourrait être remplacé par l’iPhone 17 Slim l’année prochaine), l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max — on s’attend également à voir la nouvelle Apple Watch Series 10 (ou Apple Watch X), l’Apple Watch Ultra 3, et l’Apple Watch SE 3.

Mais ce n’est pas tout. Apple pourrait aussi dévoiler deux versions de la quatrième génération des AirPods. Il y aurait un modèle économique avec des fonctionnalités de base et une version plus haut de gamme offrant la réduction active du bruit (ANC).

Enfin, cet événement pourrait également être l’occasion d’en apprendre davantage sur Apple Intelligence, une fonctionnalité récemment annoncée qui devrait faire ses débuts sur les modèles Pro de l’actuelle série iPhone 15 et être déployée sur toute la série iPhone 16 plus tard cette année.

L’événement s’annonce donc chargé, avec un éventail de nouveaux appareils et de fonctionnalités innovantes qui feront certainement parler d’elles dans les mois à venir.