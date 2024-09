Apple pourrait introduire une nouvelle « personnalité » d’IA comme Siri pour les robots

Nous avons déjà entendu dire que Apple développait un appareil de table doté d’un bras robotique dédié à la maison connectée, ce qui marquerait l’entrée officielle d’Apple sur le marché de la robotique.

Aujourd’hui, nous avons quelques détails sur le potentiel assistant d’intelligence artificielle. Selon les derniers rapports de Mark Gurman, Apple travaille sur une interface de type humain basée sur l’IA générative qui pourrait faire fonctionner l’appareil de table et les futurs appareils robotiques d’Apple. Cette personnalité IA d’Apple fonctionnera de la même manière que Siri sur un iPhone.

La création d’une personnalité est un élément essentiel du travail robotique. Alors que Siri est l’assistant numérique des appareils Apple actuels, l’entreprise travaille sur une autre interface humaine basée sur l’IA générative. Elle pourrait fonctionner sur le produit de table et sur d’autres futurs appareils robotiques d’Apple.

Lors de la WWDC 2024, Apple a enfin commencé son voyage dans l’IA avec Apple Intelligence, qui apporte une suite de fonctionnalités d’IA aux iPhone, iPad et Mac. Nous verrons bientôt des outils d’écriture, un Siri plus puissant, l’intégration de ChatGPT, et bien plus encore. Dans quelques semaines, nous verrons ces fonctionnalités sur tous les iPhone compatibles avec Apple Intelligence. Apple semble être prêt à tout pour la nouvelle génération d’IA. Il est donc logique de se concentrer sur une nouvelle personnalité robotique qui permettra des conversations de plus haut niveau et plus naturelles que Siri.

Le secteur de la robotique a encore un long chemin à parcourir. Apple et d’autres acteurs ont encore beaucoup à faire. Actuellement, les robots disponibles sur le marché coûtent une fortune et n’offrent pas suffisamment de fonctionnalités. En outre, il y a des problèmes de sécurité et de respect de la vie privée à résoudre. Apple a donc beaucoup de retard à rattraper dans son projet de robots domestiques. Par ailleurs, une grande partie des fonctions d’IA d’Apple sera alimentée par ChatGPT. Apple a donc une tonne de travail à faire avant de lancer sa propre IA générative.

La robotique, nouvel eldorado pour Apple et Apple Intelligence ?

Gurman a ajouté que le travail robotique d’Apple est très prometteur et qu’il y a de nombreuses raisons d’être sceptique. Après les ventes médiocres de l’Apple Vision Pro et l’annulation du projet d’Apple Car, qui a duré une décennie, il n’est pas évident de savoir dans quelle mesure le géant technologique de Cupertino est réellement déterminé à lancer quelque chose de nouveau sur les marchés. Cependant, si Apple veut explorer une autre voie dans la vie des consommateurs, un robot de maison est tout à fait logique.

Les rapports suggèrent également qu’Apple pourrait fixer le prix de son premier robot de table en concurrence avec l’Astro d’Amazon. Le prix pourrait donc avoisiner les 1 000 dollars. Il faut savoir que ces robots n’en sont qu’aux premiers stades de développement. Il n’existe donc aucune preuve solide ou déclaration officielle nous permettant de croire que nous les verrons un jour.

Étant donné qu’Apple s’est engagée à fond dans l’IA de nouvelle génération, il est logique qu’elle travaille sur un projet tel qu’une nouvelle personnalité robotique, qui serait plus capable et plus naturelle dans les conversations que Siri ne l’est actuellement.