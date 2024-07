GitLab explore une potentielle vente : Datadog et Alphabet en jeu

La plateforme de développement bien connue, GitLab, serait en train d’explorer une possible vente. Selon des sources rapportées par Reuters, l’entreprise a suscité l’intérêt de plusieurs acquéreurs potentiels, dont Datadog, une société spécialisée dans la surveillance des infrastructures cloud.

La plateforme de gestion de code a « suscité l’intérêt de ses pairs », selon Reuters, et travaille avec des banquiers pour explorer ses options.

Actuellement évaluée à 8 milliards de dollars, GitLab représente une acquisition de taille, surtout dans un contexte où les régulateurs scrutent de plus en plus les consolidations dans le secteur technologique. Datadog, l’un des chouchous des DevOps, est actuellement évalué à environ 44 milliards de dollars. Datadog, dont le siège est à New York, a absorbé une série d’entreprises avant et après son introduction en bourse en 2022, la dernière en date étant ActionDesk en 2023. GitLab a fait son entrée en bourse en 2021 et n’a pas été aussi entreprenante que DataDog.

Cette potentielle vente survient alors que GitLab fait face à des défis croissants pour rivaliser avec GitHub, racheté par Microsoft et bénéficiant des vastes ressources financières de ce dernier. Sid Sijbrandij, co-fondateur et PDG de GitLab, est actuellement en train de suivre son deuxième traitement contre l’ostéosarcome. Bien qu’il ait exprimé son intention de se rétablir complètement et de continuer à diriger l’entreprise, sa santé pourrait potentiellement le contraindre à réduire son rôle, ce qui pourrait influencer les décisions stratégiques de GitLab. Sid Sijbrandij contrôle 45,51 % des actions avec droit de vote de l’entreprise.

L’implication d’Alphabet, la société mère de Google, qui détient 22,2 % des droits de vote de GitLab, ajoute une dimension supplémentaire à cette possible vente. Il reste à voir quel rôle Alphabet pourrait jouer dans cette transaction, surtout si d’autres entreprises comme Datadog manifestent un intérêt sérieux.

Un accord de GitLab en suspens

Il est encore trop tôt pour savoir si une vente sera conclue. Cependant, l’intérêt manifesté par Datadog et la potentielle implication d’Alphabet indiquent que GitLab pourrait être à un tournant important de son histoire.

Selon Reuters, cette transaction potentielle s’inscrit dans une vague de fusions et d’acquisitions qui touche le marché de la technologie, notamment les négociations menées par Alphabet en vue d’acquérir la société de cybersécurité Wiz pour un montant de 23 milliards de dollars. Cette vague de fusions-acquisitions s’explique par les progrès de l’IA et de l’informatique sur le cloud qui poussent les entreprises à élargir leur offre.

Une autre explication est que des entreprises comme GitLab ont surfé sur la vague du cloud computing et du DevOps des années 2010, lorsque les taux d’intérêt étaient pratiquement nuls et que les codeurs étaient rois. Mais, il y a une nouvelle grande nouveauté sous la forme de l’IA, qui, soit dit en passant, a le potentiel de changer radicalement la façon dont les entreprises développent des logiciels.