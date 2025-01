CES 2025 : Xbox Cloud Gaming débarque sur les téléviseurs LG !

Lors du CES 2025, Microsoft et LG ont annoncé une collaboration majeure : le déploiement de l’application Xbox sur les téléviseurs LG connectés. Cette nouveauté permettra aux utilisateurs de profiter de Xbox Cloud Gaming directement sur leurs téléviseurs, sans avoir besoin de posséder une console Xbox.

L’application Xbox, déjà disponible sur certains téléviseurs Samsung, offre aux abonnés Game Pass Ultimate un accès au streaming de jeux depuis la bibliothèque Game Pass. Cette intégration inclut des titres phares comme Call of Duty : Black Ops 6, lancé sur Game Pass Ultimate en octobre 2024, et le très attendu Avowed, un RPG signé Obsidian Entertainment, prévu pour le 18 février 2025.

En plus des jeux Game Pass, l’application Xbox sur les téléviseurs LG permettra également de jouer à des titres déjà achetés prenant en charge Xbox Cloud Gaming, même s’ils ne font pas partie du catalogue Game Pass. Par exemple, des jeux comme Hogwarts Legacy seront accessibles directement depuis l’application.

Une intégration dans le Gaming Portal de LG

L’application Xbox sera intégrée au Gaming Portal des téléviseurs LG, une plateforme centralisée dédiée aux joueurs. Selon Chris Jo, Senior VP de la division Platform Business chez LG, ce partenariat vise à : « Enrichir l’expérience de jeu sur les téléviseurs LG Smart TV avec une sélection plus large de jeux populaires. Le Gaming Portal offrira aux utilisateurs un moyen fluide, pratique et excitant d’améliorer leur expérience de jeu ».

Grâce à cette collaboration, LG souhaite positionner ses téléviseurs comme une plateforme incontournable pour le cloud gaming, tout en rendant le jeu vidéo plus accessible à un large public.

Pour l’instant, ni LG ni Microsoft n’ont précisé les modèles exacts de téléviseurs compatibles avec l’application Xbox. Cependant, il est confirmé qu’elle sera déployée sur les derniers modèles connectés LG au cours de l’année 2025. Plus de détails, y compris la date de sortie précise et les pays concernés, seront dévoilés dans les prochains mois.

Une révolution pour les non-possesseurs de console

Avec l’application Xbox, les téléviseurs LG deviendront une solution idéale pour les joueurs occasionnels ou ceux qui ne souhaitent pas investir dans une console physique. Une manette compatible et un abonnement à Game Pass Ultimate suffiront pour accéder à des centaines de jeux via le cloud, en streaming directement depuis leur téléviseur.

Le déploiement de l’application Xbox sur les téléviseurs LG marque une avancée significative dans l’accessibilité au cloud gaming. En associant leurs expertises, LG et Microsoft renforcent l’écosystème Xbox en étendant son accessibilité à davantage de foyers. Avec des jeux comme Avowed et Call of Duty : Black Ops 6 au cœur de leur offre, cette collaboration promet d’offrir une expérience gaming fluide et captivante sur les téléviseurs connectés LG en 2025.