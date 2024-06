watchOS 11 arrive bientôt sur votre Apple Watch avec ces grands changements.

À l’occasion de la WWDC 2024, Apple a dévoilé une multitude de nouveautés pour ses appareils, notamment iOS 18, macOS 15, iPadOS 18 et la dernière version du logiciel pour l’Apple Watch, watchOS 11. Cette mise à jour est prévue pour les modèles d’Apple Watch à partir de la Series 6. Voici un aperçu des fonctionnalités et des améliorations que vous pouvez attendre de watchOS 11.

La nouvelle version de watchOS est axée sur l’amélioration de votre parcours de remise en forme et de récupération. L’une des fonctionnalités phares est le suivi de la charge d’entraînement, qui mesure l’intensité de vos séances d’entraînement en se basant sur des données comme votre âge physique, votre poids et d’autres métriques caloriques. Cette intensité est quantifiée sur une échelle de 1 à 10 et peut être ajustée en fonction de votre ressenti post-entraînement.

Ces tendances seront désormais visibles dans l’application Santé de votre iPhone, vous permettant de voir si votre effort est supérieur ou inférieur à la moyenne et de savoir s’il est temps de pousser davantage ou de prendre du repos. De plus, vous pourrez personnaliser les onglets Activité directement depuis l’application.

En écho aux nouvelles options de personnalisation d’iOS 18, watchOS 11 vous permet d’ajuster les valeurs de vos anneaux d’activité en fonction des jours de la semaine. Vous pouvez même les désactiver les jours de repos ou de récupération prolongée.

Nouvelle application Vitals dans watchOS 11

La mise à jour inclut la nouvelle application Vitals qui offre une vue d’ensemble de vos métriques de santé essentielles, comme les entraînements, le sommeil et la fréquence cardiaque. Elle présente une tendance hebdomadaire comparée à une plage de référence pour vous aider à identifier les domaines nécessitant plus ou moins d’attention.

watchOS 11 introduit des mises à jour importantes pour le suivi de la grossesse tout au long de la gestation. Votre Apple Watch notera également tout changement de santé inhabituel, comme des augmentations soudaines de la fréquence cardiaque.

Le Smart Stack reçoit aussi des améliorations significatives. Les widgets intégrés, comme les alertes météo, s’enrichiront d’activités en direct et seront automatiquement ajoutés à l’écran d’accueil. Apple ouvre également le support pour des applications tierces comme Uber, facilitant l’accès aux mises à jour sans manipuler les notifications.

Contrôle des appareils connectés et traductions en direct

Les widgets intelligents permettent également de contrôler des appareils de la maison connectée. Un autre widget utile est la traduction en direct, qui apparaît automatiquement lorsque votre Apple Watch détecte que vous pourriez en avoir besoin.

La fonctionnalité Check In, maintenant accessible via le Smart Stack, permet d’alerter vos contacts de confiance lorsque vous faites de l’exercice à des heures inhabituelles. Vous pouvez envoyer une mise à jour lorsque vous rentrez en sécurité. De plus, Apple étend la fonction Double Tap, introduite avec la Series 9, à plus de développeurs pour qu’elle puisse être utilisée avec des applications tierces.

Le nouveau cadran Photos utilise un algorithme de tri amélioré qui sélectionne automatiquement les meilleures photos en se basant sur les expressions faciales, les couleurs et l’esthétique. La navigation pas à pas est également disponible pour les itinéraires de randonnée non répertoriés, vous aidant à retrouver votre chemin en toute sécurité.

Disponibilité de watchOS 11

Toutes ces fonctionnalités seront disponibles plus tard cette année avec la sortie de l’iPhone 16 et de la nouvelle génération d’Apple Watch. Toutefois, vous pouvez essayer watchOS 11 dès maintenant en installant la version bêta sur une Apple Watch Series 6 ou ultérieure.