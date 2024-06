Vision Pro : Apple envisage une variante moins chère et met en pause le modèle haut de gamme

Lorsque le Vision Pro a été lancé il y a un an, son prix élevé a immédiatement fait parler de lui. Le Vision Pro est une merveille d’ingénierie qui réunit des technologies que nous n’avions jamais vues auparavant, mais même si l’on peut affirmer que son prix était équitable, avec un prix de catalogue de 3 499 dollars, il était très certainement hors de portée de la plupart des gens. Pour cette raison, il n’est pas surprenant que les rumeurs de l’industrie indiquent une faible adoption du Vision Pro. Cependant, comment cela affecte-t-il le Vision Pro 2 attendu ?

Selon des rapports de The Information, Apple travaillerait sur une version moins chère de son casque Vision Pro, et mettrait en pause le développement du prochain modèle haut de gamme. Ces rumeurs proviennent de personnes impliquées dans la chaîne d’approvisionnement et la fabrication du Vision Pro, affirmant qu’Apple a informé au moins un fournisseur de l’arrêt des travaux sur le prochain Vision Pro.

Tout comme les autres produits Apple portant le nom “Pro”, le Vision Pro devait toujours faire partie d’une gamme de plusieurs modèles. Ainsi, il n’est pas surprenant qu’une version moins chère soit en préparation. Cependant, ce qui est surprenant, c’est la potentielle absence d’une deuxième génération du Vision Pro qui serait lancée en parallèle — du moins, pas dans un avenir proche.

Une raison possible de ce ralentissement pourrait être les ventes en baisse du modèle actuel du Vision Pro. En avril, Apple a presque réduit de moitié ses prévisions d’expéditions pour cette année, malgré le lancement imminent sur les marchés hors des États-Unis. Cependant, si les ventes reprennent, les plans pour le Vision Pro 2 pourraient bien être relancés.

La société a récemment introduit des améliorations significatives et de nouvelles fonctionnalités avec visionOS 2, annoncées lors de la WWDC, prouvant que le développement est toujours en cours.

Défis et attentes pour le nouveau modèle Vision Pro 2

Si la deuxième génération du Vision Pro est effectivement mise de côté de manière permanente, le nouveau modèle plus abordable devra relever de nombreux défis. Les consommateurs s’attendront à un bon équilibre entre le coût et les fonctionnalités, et exigeront également que le casque soit plus léger, peut-être même sans la batterie externe.

Une stratégie de réduction des coûts pourrait inclure la suppression de l’écran à l’avant du casque — personne recherchant une solution économique n’a besoin de ces yeux factices. Cependant, de nombreuses technologies qui rendent l’expérience Vision Pro exceptionnelle semblent difficiles à réduire en termes de coûts. Par exemple, une grande partie de ses forces repose sur sa résolution supérieure ; si celle-ci est réduite, personne ne voudra regarder des films dessus et les gens se demanderont pourquoi l’acheter plutôt que le Meta Quest 3, qui ne coûte que 500 euros.

Une fourchette de prix à surveiller

En comparaison, The Information pense qu’Apple pourrait envisager un prix autour de 1 500 dollars pour le modèle Vision moins cher, bien que rien ne soit encore certain. Bien que diviser par deux le prix du Vision Pro soit attrayant, cela reste une somme considérable, et les fonctionnalités devront certainement impressionner pour justifier cet investissement.

Bien que ce rapport donne l’impression qu’Apple est toujours dans la course pour gagner avec la gamme Vision, il montre également que la société a peut-être fait un flop rare dans sa liste. Bien que le Vision Pro soit clairement un produit avant-gardiste, Apple est toujours une organisation à la recherche de profits, et s’il ne se vend pas, l’entreprise devra éventuellement passer à autre chose.