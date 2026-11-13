Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Xiaomi semble déjà préparer la prochaine génération de sa gamme Redmi Note. Un smartphone portant la référence M841EE vient en effet d’obtenir une certification 3C auprès du ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information. La fiche confirme la prise en charge d’une recharge filaire de 67 W, tandis que le leaker Digital Chat Station 72 % fiable estime que cet appareil appartient à la future série Redmi Note 18.

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Selon la même source, trois modèles de cette gamme seraient déjà enregistrés. Le plus haut de gamme pourrait prendre le nom de Redmi Note 18 Pro Max et embarquer une batterie d’une capacité proche de 10 000 mAh. Xiaomi aurait également plusieurs autres produits à présenter avant la fin de l’année.

Trois Redmi Note 18 seraient déjà en préparation

La certification du modèle M841EE apporte une première indication sur les caractéristiques de la prochaine génération, mais elle ne permet pas encore de déterminer à quel smartphone il correspond. Il est donc impossible d’affirmer que la recharge de 67 W concernera le Redmi Note 18 standard, le modèle Pro ou le Pro Max.

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Cette puissance rappelle néanmoins celle du Redmi Note 17 Pro, lancé avec une recharge filaire de 67 W et une batterie de 9 000 mAh. Le rapprochement est intéressant, mais il ne permet pas de confirmer que Xiaomi reprendra exactement cette configuration sur l’un des futurs modèles.

Le Redmi Note 17 Pro Max dispose, de son côté, d’une batterie de 10 000 mAh. Si son successeur conserve une capacité similaire, Xiaomi pourrait donc maintenir ce niveau d’endurance sur le Redmi Note 18 Pro Max. La source ne précise toutefois pas la puissance de recharge de ce modèle.

Le Redmi Note 17 donne quelques indications sur la suite

La série Redmi Note 17 a été lancée en juillet, ce qui fournit un point de comparaison pour la prochaine génération. Le Redmi Note 17 Pro dispose notamment d’un écran de 6,83 pouces avec une définition 1,5K et une luminosité maximale annoncée de 3 500 nits.

Son châssis présente quatre côtés micro-incurvés, tandis que le dos accueille un module photo rectangulaire intégrant un capteur principal de 50 mégapixels.

La déclinaison internationale du Redmi Note 17 Pro, commercialisée à la fin du mois d’août, se distingue toutefois par une batterie plus petite de 8 340 mAh. Cette différence rappelle que les caractéristiques peuvent varier selon les marchés.

Une présentation encore entourée d’incertitudes

Pour l’instant, Xiaomi n’a communiqué ni date de lancement ni noms définitifs pour les trois modèles évoqués. La référence M841EE et sa recharge de 67 W constituent les seuls éléments confirmés par la certification mentionnée dans la fuite.

Les informations concernant le Redmi Note 18 Pro Max et sa batterie proche de 10 000 mAh restent donc à prendre avec prudence. Si ces capacités se confirment, Xiaomi poursuivrait néanmoins sa stratégie consistant à proposer des smartphones Redmi Note dotés de batteries particulièrement généreuses.