Le Redmi K100 arrive le 27 octobre en Chine, et Redmi en a déjà dévoilé l’essentiel : un écran de 6,83 pouces à 165 Hz, un Snapdragon 8 Elite, une puce de jeu D2 et HyperOS 4. La marque met aussi en avant une batterie de 10 000 mAh, la plus grosse jamais installée dans un Redmi. Le prix, la photo et la mémoire ne sont pas encore connus.

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Ce dossier sépare ce que Redmi a confirmé de ce que les fuites racontent, et rappelle un point de nomenclature : les K100 Pro et K100 Pro Max sont déjà sortis en août, ce modèle est le K100 « standard ».

Lancement le 27 octobre à 19 h en Chine Solide

Redmi a fixé la présentation au 27 octobre 2026 à 19 h, heure de Pékin, soit 12 h à Paris. Le constructeur dévoile ses caractéristiques au compte-gouttes depuis mi-octobre, comme le résume notre article du 20 octobre. La série reste réservée à la Chine pour l’instant.

Un écran de 6,83 pouces à 165 Hz, plus petit et moins rapide que prévu Solide

Le K100 aura une dalle AMOLED de 6,83 pouces à 165 Hz, avec 3 500 nits de luminosité maximale, une fréquence de rapport tactile de 480 Hz et un échantillonnage tactile instantané de 3 500 Hz. Redmi annonce plus de 40 jeux compatibles en 165 images par seconde natives. Les premières fuites parlaient d’un écran de 6,9 pouces à 185 Hz : le chiffre officiel est plus modeste. Une puce D2 dédiée à l’affichage, la première sur un K standard, doit réduire la consommation, jusqu’à 1,1 W en moins dans Honor of Kings à 144 images par seconde selon la marque.

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Snapdragon 8 Elite (2024), et non la dernière génération Solide

Le smartphone embarque le Snapdragon 8 Elite lancé par Qualcomm en octobre 2024, et non les puces Gen 5 ou Gen 6 : en mai, Digital Chat Station 75 % fiable avançait pourtant un Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour le K100. Redmi y associe la puce D2.

Une batterie de 10 000 mAh, la plus grosse d’un Redmi Solide

Xiaomi présente le K100 comme son premier smartphone à batterie de 10 000 mAh, une cellule « Jinshajiang » à 28 % de silicium-carbone et 957 Wh/L de densité, annoncée stable jusqu’à -20 °C. Lu Weibing, président de Xiaomi, avance plus de 29 heures de courtes vidéos, plus de 24 heures de streaming en direct et plus de 47 heures de musique.

La charge atteint 100 W en filaire, 27 W en charge inversée filaire, avec une charge « bypass » pour limiter la chauffe en jeu. La presse est partagée : un article de Gizchina du 21 octobre estime la batterie « non détaillée officiellement », alors que d’autres relais la présentent comme confirmée ; le chiffre, lui, correspond à la fuite d’août.

HyperOS 4 sur Android 17 et un Xiaoai plus malin Solide

Le K100 sera livré avec HyperOS 4, fondé sur Android 17, avec un noyau HyperCore revu pour mieux répartir les ressources et précharger les données, selon Xiaomi. L’assistant Xiaoai s’appuie sur le modèle MiMo du constructeur. Rien n’indique à ce stade que ces fonctions IA arriveront hors de Chine.

Prix : autour de 3 500 yuans ? Prudence

Aucun prix n’est officiel. Digital Chat Station vise le segment des 3 500 yuans (environ 490 dollars), alors qu’un autre relais évoque 2 999 à 3 499 yuans selon les versions. En mai, la même source parlait de 4 000 yuans, et le Redmi K90 avait été lancé à 2 599 yuans : dans tous les cas, ce serait une hausse. Le K100 Pro, sorti en août, démarre à 3 699 yuans, ce qui place le K100 juste en dessous.

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Une gamme déjà sortie en août : K100 Pro et K100 Pro Max Solide

Les K100 Pro et K100 Pro Max ont été lancés en Chine le 11 août avec un Snapdragon 8 Elite Gen 5, un écran 185 Hz, des batteries de 8 580 et 9 070 mAh, une charge de 100 W et, sur le Pro Max, un capteur principal de 200 mégapixels. Leurs versions mondiales sont les POCO F9 Pro et F9 Ultra, comme nous le rapportions pour la batterie de l’Ultra à 8 050 mAh. Le K100 standard est donc un troisième modèle, plus économique, qui reprend la batterie la plus grosse de la famille.

Pas d’annonce hors de Chine, un POCO possible À vérifier

Xiaomi n’a rien annoncé pour l’international. Notebookcheck estime que le K100 pourrait arriver sous le nom de POCO, comme les K100 Pro et Pro Max avant lui, mais la batterie y serait probablement plus petite : selon Memeburn, les POCO F9 ont perdu entre 11 % et 26 % de capacité par rapport aux Redmi chinois. C’est une hypothèse.

Ce que Redmi n’a pas encore dit À vérifier

Le prix, le module photo, les configurations de mémoire et de stockage, les coloris et le design. Les fuites évoquent un lecteur d’empreintes ultrasonique 3D, une certification IP68 et un son réglé par Bose, sans confirmation. La présentation du 27 octobre répondra à ces questions.

Dossier ouvert le 23 octobre 2026, à partir des teasers de Redmi et de Xiaomi, de nos articles depuis mai et des relais de Gizchina, Gizmochina 90 % fiable et Notebookcheck. Il sera mis à jour au lancement du 27 octobre.