Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Xiaomi renouvelle sa gamme d’ordinateurs portables avec les REDMI Book 14 et 16 2027. Au programme : de nouveaux processeurs Intel de la famille Wildcat Lake, un châssis en aluminium et une autonomie annoncée particulièrement ambitieuse. Le REDMI Book 16 se distingue également par son écran 2,5K de 120 Hz et sa batterie de 72 Wh, conçue pour accompagner une journée de travail complète.

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Les deux modèles seront commercialisés en Chine à partir du 3 novembre 2026. Les prix débutent à 6 799 yuans pour le REDMI Book 14 et à 6 999 yuans pour le modèle de 16 pouces. Xiaomi entend ainsi associer mobilité, performances et intégration à son écosystème connecté.

Un châssis en aluminium et des processeurs Intel Wildcat Lake

Les REDMI Book 2027 adoptent un châssis entièrement métallique en alliage d’aluminium sur les faces supérieure, inférieure et arrière du boîtier. Le modèle de 14 pouces privilégie la mobilité avec un poids d’environ 1,28 kg et une épaisseur de 13,95 mm. Le REDMI Book 16 pèse environ 1,56 kg pour une épaisseur de 14,35 mm.

Sous le capot, Xiaomi propose deux processeurs Intel de la famille Wildcat Lake, fabriqués selon le procédé Intel 18A. Le Core 5 320 dispose de six cœurs et six threads, avec une fréquence maximale annoncée de 4,6 GHz. Le Core 7 350 conserve le même nombre de cœurs et de threads, mais peut atteindre 4,8 GHz. Les deux configurations intègrent une partie graphique Intel Graphics.

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Ces processeurs sont associés à de la mémoire LPDDR5X-7467. Le refroidissement repose sur deux ventilateurs et des caloducs de 10 mm, un dispositif que Xiaomi annonce capable de maintenir une puissance de fonctionnement de 30 W. Les performances réelles dépendront toutefois des applications et des conditions d’utilisation.

Le REDMI Book 16 mise sur un écran 120 Hz

Le REDMI Book 16 se démarque par sa dalle de 16 pouces au format 16:10, affichant une définition de 2 560 × 1 600 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité atteint 400 nits, tandis que la couverture annoncée de l’espace colorimétrique sRGB est complète.

L’écran intègre également une gradation DC et bénéficie de certifications TÜV Rheinland relatives à la réduction de la lumière bleue et au scintillement. Ces caractéristiques visent à améliorer le confort d’utilisation lors des longues sessions de travail.

Cette configuration devrait convenir à la bureautique, au multitâche et à la consultation de contenus multimédias. En revanche, les informations communiquées ne détaillent pas les caractéristiques d’affichage du modèle de 14 pouces avec le même niveau de précision.

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Une batterie de 72 Wh et jusqu’à 19,5 heures annoncées

L’autonomie constitue l’un des principaux arguments de cette génération. Le REDMI Book 16 embarque une batterie de 72 Wh, dont la capacité nominale est indiquée à 68,3 Wh. Xiaomi annonce jusqu’à 19,5 heures d’utilisation simulée en bureautique et plus d’une journée de lecture vidéo locale.

Ces chiffres restent des estimations du constructeur, obtenues dans des conditions de test qui ne correspondent pas nécessairement à un usage quotidien. La luminosité, les applications utilisées, la connexion réseau et la charge de travail peuvent modifier sensiblement l’autonomie.

Pour la connectique, les ordinateurs disposent de deux ports USB-C 3,2 Gen 2 multifonctions, d’une sortie HDMI 2.1, de deux ports USB-A et d’une prise casque de 3,5 mm. Cette configuration permet de connecter des périphériques et des écrans externes sans dépendre exclusivement d’adaptateurs.

Super XiaoAI 2.0 et intégration à l’écosystème Xiaomi

Les REDMI Book 2027 intègrent Super XiaoAI 2.0, l’assistant de Xiaomi destiné notamment aux fonctions de productivité assistées par l’intelligence artificielle. La marque met également en avant les interactions entre ses ordinateurs et les autres appareils de son écosystème, avec des fonctionnalités permettant de faciliter les échanges entre équipements compatibles.

L’intérêt de ces fonctions dépendra des appareils associés et de leur disponibilité logicielle. Les informations fournies ne détaillent pas l’ensemble des fonctionnalités d’IA accessibles sur ces nouveaux ordinateurs.

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Prix et disponibilité des REDMI Book 2027

Les REDMI Book 14 et 16 seront disponibles en Chine à partir du 3 novembre 2026. Les deux tailles sont proposées avec les processeurs Core 5 320 ou Core 7 350.

Modèle et configuration Prix en Chine REDMI Book 14 — Core 5 320,16 Go, 512 Go 6 799 yuans REDMI Book 14 — Core 7 350,16 Go, 1 To 7 999 yuans REDMI Book 16 — configuration de base 6 999 yuans REDMI Book 16 — configuration supérieure 8 199 yuans

Les acheteurs de la première période de commercialisation recevront également une batterie externe de 20 000 mAh offerte. Xiaomi n’a pas précisé, dans les informations communiquées, de calendrier de lancement international ni de prix européen.

Avec cette génération, Xiaomi met en avant un compromis entre mobilité, affichage fluide et endurance, particulièrement sur le modèle de 16 pouces. Les tests indépendants permettront de vérifier si l’autonomie annoncée et le maintien des performances se confirment dans des conditions d’utilisation réelles.