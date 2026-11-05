Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Le prochain smartphone hautes performances de Redmi pourrait repousser les limites de l’autonomie. Selon une nouvelle fuite du célèbre informateur chinois Digital Chat Station, le Redmi Turbo 6 Max embarquerait une batterie de 11 000 mAh, une capacité particulièrement impressionnante pour un smartphone de cette catégorie. Si cette information se confirme, il pourrait devenir le téléphone Xiaomi doté de la plus grosse batterie jamais commercialisée.

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Cette capacité serait associée à une plateforme MediaTek Dimensity et à un écran d’environ 7 pouces avec une définition 2K et un taux de rafraîchissement très élevé. Redmi préparerait ainsi un appareil destiné notamment aux utilisateurs qui privilégient les longues sessions de jeu et une autonomie importante entre deux recharges.

Une batterie de 11 000 mAh pour le Redmi Turbo 6 Max

Dans une nouvelle publication sur Weibo, Digital Chat Station 72 % fiable évoque un smartphone orienté performances équipé d’une batterie de 11 000 mAh, correspondant à une énergie nominale de 40,72 Wh. L’informateur ne cite pas explicitement le nom commercial du produit, mais les caractéristiques mentionnées correspondent aux précédentes fuites concernant le Redmi Turbo 6 Max.

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Cette capacité dépasserait les 10 000 mAh déjà évoqués pour certains futurs smartphones Xiaomi. Elle représenterait également une progression importante par rapport à la génération précédente. Le Redmi Turbo 5 Max, lancé avec une batterie de 9 000 mAh, pourrait ainsi voir son successeur gagner encore 2 000 mAh.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’une batterie exceptionnelle est associée au Turbo 6 Max. Digital Chat Station avait précédemment évoqué une capacité supérieure à 10 000 mAh, accompagnée d’une puce MediaTek Dimensity 9500s. La nouvelle fuite apporte désormais une valeur plus précise : 11 000 mAh.

Un écran OLED 2K pouvant atteindre 185 Hz

Les précédentes rumeurs décrivent également un écran OLED plat d’environ 7 pouces, avec une définition 2K et un taux de rafraîchissement qui pourrait atteindre 185 Hz. Une fréquence particulièrement élevée, qui viserait notamment les amateurs de jeux mobiles.

La dalle utiliserait une technologie de packaging LIPO, destinée à réduire les bordures. Les fuites évoquent des marges d’environ un millimètre sur les quatre côtés, ce qui permettrait de maximiser la surface d’affichage.

Le reste de la fiche technique supposée comprendrait un cadre central métallique, des certifications IP68 et IP69 pour la résistance à l’eau et à la poussière, ainsi qu’un lecteur d’empreintes ultrasonique intégré sous l’écran. À l’arrière, Redmi conserverait un double module photo.

Une évolution importante face au Redmi Turbo 5 Max

Le Redmi Turbo 5 Max dispose d’un écran AMOLED de 6,83 pouces avec une définition 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il embarque également une batterie de 9 000 mAh et prend en charge la recharge filaire de 100 W.

Son successeur pourrait donc progresser sur plusieurs points : une batterie encore plus importante, une définition d’écran supérieure et une fréquence de rafraîchissement potentiellement beaucoup plus élevée. La combinaison de ces caractéristiques ferait du Turbo 6 Max un modèle particulièrement intéressant pour les utilisateurs qui recherchent avant tout de l’endurance et des performances.

La commercialisation pourrait également dépasser les frontières chinoises. Le Redmi Turbo 6 Max serait attendu à l’international sous le nom de POCO X9 Pro Max. Cette stratégie permettrait à Xiaomi de proposer ce modèle sur différents marchés sous deux marques de son écosystème.

Une présentation possible en janvier 2027

Redmi n’a pour le moment confirmé ni l’existence du Redmi Turbo 6 Max ni les caractéristiques évoquées dans ces fuites. Une présentation en Chine autour de janvier 2027 est envisagée, en suivant le calendrier de lancement de la génération précédente.

Si la batterie de 11 000 mAh se confirme, le Redmi Turbo 6 Max pourrait se distinguer nettement sur le marché des smartphones orientés performances. Reste à connaître les compromis éventuels en matière de poids, d’épaisseur et de vitesse de recharge. Car une telle capacité est impressionnante sur le papier, mais son intérêt dépendra aussi de la manière dont Redmi parviendra à l’intégrer dans un smartphone utilisable au quotidien.