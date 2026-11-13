Le départ brutal de Jensen Huang ouvre une nouvelle page dans l’histoire de Nvidia. Après 33 ans à la tête du fabricant de puces, son cofondateur a quitté immédiatement ses fonctions de président, de PDG et de membre du conseil d’administration. Pour assurer la transition, le groupe a choisi Colette Kress, jusqu’ici directrice financière et vice-présidente exécutive, comme PDG par intérim.

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Cette nomination intervient dans un contexte particulièrement sensible pour Nvidia, dont la capitalisation boursière avoisine les 3 800 milliards de dollars. L’entreprise, devenue un acteur central de l’industrie mondiale de l’intelligence artificielle, doit désormais organiser sa succession tout en préservant sa dynamique commerciale.

Mais qui est réellement Colette Kress, la dirigeante chargée de prendre temporairement les commandes du groupe ?

Un parcours de plus de 30 ans dans la finance et la technologie

Colette Kress travaille chez Nvidia depuis septembre 2013. Avant de rejoindre le fabricant de puces, elle a occupé pendant trois ans le poste de vice-présidente senior et directrice financière de l’organisation Business Technology Operations Finance chez Cisco.

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Son parcours comprend également 13 années passées chez Microsoft. Elle y a notamment dirigé les finances de la division Server and Tools pendant quatre ans, une expérience qui l’a familiarisée avec les activités liées aux infrastructures informatiques et aux technologies d’entreprise.

Sur le plan académique, Colette Kress est diplômée en finance de l’Université de l’Arizona et titulaire d’un MBA de la Southern Methodist University. Âgée de 59 ans, elle possède ainsi une longue expérience des grandes entreprises technologiques américaines, avec une spécialisation marquée dans la gestion financière.

Une dirigeante déjà connue des investisseurs de Nvidia

Contrairement à ce que pourrait laisser penser sa nomination, Colette Kress n’est pas une inconnue pour les observateurs de Nvidia. En tant que directrice financière, elle intervient régulièrement lors des publications de résultats et des conférences téléphoniques avec les analystes.

Elle est donc déjà un interlocuteur familier des investisseurs qui suivent les performances du groupe, ses perspectives financières et ses investissements dans les infrastructures liées à l’intelligence artificielle.

Sa présence publique reste toutefois relativement discrète. Sur LinkedIn, ses interventions se limitent notamment à quelques messages de félicitations adressés à d’anciens collègues à l’occasion de leur départ à la retraite.

Selon le classement Forbes des femmes américaines ayant construit leur fortune par elles-mêmes, son patrimoine serait estimé à environ 1,2 milliard de dollars. Son profil publié par le magazine apporte également une anecdote sur son arrivée chez Nvidia : ses deux fils auraient contribué à la convaincre de rejoindre l’entreprise, notamment en raison de son importance dans l’univers du jeu vidéo, qui constituait alors son activité la plus connue.

Peut-elle assurer la succession de Jensen Huang ?

La tâche qui attend Colette Kress dépasse largement la gestion financière. Jensen Huang était indissociable de Nvidia depuis sa création et avait joué un rôle central dans sa transformation en fournisseur incontournable des composants utilisés pour développer l’intelligence artificielle.

Selon les informations rapportées, le dirigeant n’avait même pas établi de véritable plan de succession. Le conseil d’administration doit donc désormais mener une recherche plus approfondie afin de désigner un PDG permanent, en examinant des candidatures internes et externes.

Dans l’immédiat, Colette Kress devra assurer la continuité de la stratégie, rassurer les investisseurs et maintenir les relations avec les clients, les partenaires et les développeurs. Son expérience financière et sa connaissance approfondie de Nvidia constituent des atouts pour cette période de transition. En revanche, sa nomination provisoire ne préjuge pas de sa capacité ou de sa volonté à occuper durablement le poste.

Dans sa première déclaration, elle a insisté sur la continuité de l’entreprise et sur l’héritage construit par Jensen Huang au cours des 33 dernières années.

« La force de Nvidia a toujours reposé sur ses collaborateurs. Avec notre équipe dirigeante, je m’engage à poursuivre le développement de l’extraordinaire fondation créée par Jensen », a-t-elle déclaré. Elle a également réaffirmé que les priorités du groupe resteraient ses clients, ses partenaires, les développeurs et ses actionnaires.

Les prochains résultats financiers seront un premier rendez-vous décisif

La transition intervient à quelques jours d’une échéance importante. Nvidia doit publier ses prochains résultats trimestriels mardi. Cette présentation devrait offrir à Colette Kress une première occasion de s’exprimer plus précisément sur les priorités de la direction et les prochaines étapes pour l’entreprise.

Les investisseurs chercheront notamment à savoir comment Nvidia entend maintenir sa croissance dans un marché de l’IA toujours très concurrentiel, alors que les capacités de production, les investissements dans les centres de données et les relations commerciales internationales restent des enjeux majeurs.

Pour l’instant, Colette Kress incarne avant tout la continuité opérationnelle dans une période de rupture inattendue. La véritable question sera de savoir si elle restera une dirigeante de transition ou si elle deviendra la première femme à prendre durablement la tête de Nvidia.