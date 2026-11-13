Google poursuit l’accélération de sa gamme Gemini 4. Quelques semaines après le lancement des modèles haut de gamme Gemini 4 Argon et Gemini 4 Carbon, l’entreprise dévoile Gemini 4 Hydrogen. Cette nouvelle version adopte une approche différente : privilégier la rapidité, l’efficacité et les tâches quotidiennes plutôt que le raisonnement approfondi sur des problèmes complexes.

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Google présente Hydrogen comme son modèle de référence pour les workflows agentiques courants. Argon et Carbon restent chargés des tâches nécessitant une réflexion plus poussée et des raisonnements sur de longues séquences, tandis que Hydrogen doit permettre d’obtenir des résultats plus rapidement et à moindre coût.

Le modèle commence son déploiement dans l’application Gemini et alimente désormais Google Search pour les utilisateurs du monde entier. Il est également disponible dans Google AI Studio et Google Antigravity, pour les abonnés Google AI Pro et Ultra.

Hydrogen, le modèle Gemini 4 pensé pour les usages quotidiens

La nouvelle architecture de la gamme repose sur une répartition plus claire des rôles. Gemini 4 Carbon et Argon ciblent les tâches complexes, tandis que Hydrogen privilégie les demandes courantes, les interactions rapides et l’exécution d’actions par des agents IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche.

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Google affirme que Gemini 4 Hydrogen apporte des progrès importants dans le développement logiciel assisté par IA. Selon les benchmarks publiés par l’entreprise, il devance notamment GPT 6.1 Terra d’OpenAI et Claude Sonnet 5.5 d’Anthropic sur plusieurs évaluations liées aux connaissances et à la programmation agentique.

Le modèle se distingue également dans la compréhension multimodale. Il serait particulièrement performant pour analyser des images et des vidéos, même si Google reconnaît des résultats moins favorables sur certains tests consacrés aux sciences, aux mathématiques, à l’utilisation d’un ordinateur et à Terminal-Bench 4.1. L’écart avec les concurrents serait toutefois limité sur ces évaluations.

Jusqu’à 2,5 fois plus rapide que Gemini 3.8 Flash

L’un des principaux arguments de Google concerne les performances. Par rapport à Gemini 3.8 Flash, Hydrogen serait capable d’exécuter certaines tâches jusqu’à 2,5 fois plus rapidement avec les paramètres par défaut. L’entreprise affirme également que le nouveau modèle produit plus de cinq fois moins d’affirmations inventées.

Les gains seraient également sensibles dans les environnements professionnels. Lors de tests menés avec des partenaires sur des tâches impliquant des graphiques complexes, des requêtes SQL et des volumes importants de données, Gemini 4 Hydrogen aurait été jusqu’à 2,8 fois plus rapide tout en consommant jusqu’à 23 % de jetons en moins.

Ces améliorations pourraient intéresser les entreprises qui utilisent des agents IA pour traiter des documents, analyser des données ou automatiser des opérations répétitives. La réduction du nombre de jetons consommés constitue également un avantage potentiel pour les développeurs qui exécutent de nombreuses requêtes.

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Quatre niveaux de raisonnement, dont le nouveau mode xhigh

Gemini 4 Hydrogen propose quatre niveaux de réflexion afin d’adapter les capacités du modèle à la complexité des demandes. Le niveau xhigh constitue la nouveauté de cette génération et vient compléter les options de raisonnement disponibles.

Google met notamment en avant les tâches de connaissance multimodales : analyser des PDF, exploiter des feuilles de calcul, interpréter des graphiques ou transformer des enregistrements audio et vidéo en rapports structurés.

Dans l’application Gemini, le modèle doit aussi améliorer les usages liés à la recherche d’informations, à la rédaction et aux tâches quotidiennes. Il peut notamment aider à gérer des courriels, des documents et des supports de révision. L’intégration avec les services connectés, comme Gmail et Google Drive, lui permet de récupérer du contexte pour répondre aux demandes et exécuter certaines actions.

Google cherche ainsi à faire évoluer Gemini d’un simple assistant conversationnel vers un système capable de sélectionner les bons outils et de réaliser des opérations concrètes à partir des informations disponibles dans les services de l’utilisateur.

Google Search bénéficie aussi de Gemini 4 Hydrogen

Le nouveau modèle ne se limite pas à l’application Gemini. Google l’utilise également pour améliorer son moteur de recherche, avec une meilleure compréhension des demandes et des réponses davantage visuelles.

L’objectif est de proposer des résultats plus adaptés à l’intention de recherche, tout en offrant une sélection plus large de liens permettant de découvrir des contenus provenant de différents sites. Cette évolution doit aider les utilisateurs à explorer plus facilement les informations pertinentes sur le Web.

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Pour les éditeurs et les sites d’information, cette évolution mérite une attention particulière. Une sélection plus large de liens pourrait favoriser la découverte de nouvelles sources, même si Google ne précise pas encore comment ces changements modifieront concrètement la visibilité des contenus dans les résultats.

Google promet des progrès en matière de sécurité

Les capacités agentiques soulèvent également des questions de sécurité, notamment lorsqu’un modèle peut accéder à des services connectés ou exécuter des actions au nom de l’utilisateur.

Google affirme que Gemini 4 Hydrogen réduit jusqu’à 81 % les cas de dépassement de périmètre dans les tâches agentiques. Le modèle serait également jusqu’à deux fois moins susceptible de contourner les limites de permission lorsqu’une action est bloquée.

Ces améliorations visent à rendre les agents plus fiables lorsqu’ils interagissent avec des outils externes ou des données personnelles. Elles restent toutefois des performances annoncées par Google, qui devront être évaluées dans des conditions d’utilisation réelles.

Disponibilité : Gemini 4 Hydrogen arrive dans l’écosystème Google

Gemini 4 Hydrogen commence son déploiement dans plusieurs produits et services de Google. Dans l’application Gemini, il apparaît dans le sélecteur de modèles. Les utilisateurs gratuits pourront également en bénéficier automatiquement lorsque le système estime qu’il constitue le meilleur choix pour une requête.

Les développeurs peuvent accéder au modèle via la Gemini API, notamment dans Android Studio et Google AI Studio, où il est disponible sur tous les niveaux d’accès. Les entreprises peuvent le déployer par l’intermédiaire de l’API ou le sélectionner directement dans Gemini Enterprise.

Google Antigravity propose également Hydrogen aux abonnés Google AI Pro et Ultra. Enfin, le modèle doit prochainement arriver dans Google Sheets, dans un premier temps pour les abonnés à ces deux formules.

Avec Hydrogen, Google complète sa gamme Gemini 4 avec un modèle conçu pour les usages les plus fréquents. Plutôt que de réserver les progrès de sa nouvelle génération aux abonnements haut de gamme, l’entreprise cherche à rendre ses capacités plus accessibles, tout en améliorant la vitesse d’exécution des agents IA. Si les performances annoncées se confirment, Hydrogen pourrait devenir le modèle le plus sollicité de cette famille.