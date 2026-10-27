OpenAI enrichit sa gamme de modèles avec GPT-6.1 Terra, une nouvelle version conçue pour automatiser des tâches professionnelles sur ordinateur, analyser des contenus visuels et accélérer le développement logiciel. Présenté quelques semaines après GPT-6.1 Sol, ce modèle cherche à rapprocher les performances des modèles haut de gamme d’OpenAI d’un coût d’utilisation plus accessible.

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Selon l’entreprise, GPT-6.1 Terra peut remplir des formulaires dans un navigateur, manipuler des feuilles de calcul, interpréter des dessins techniques ou encore modifier des vidéos. OpenAI affirme également qu’il peut accomplir certaines tâches informatiques plus de trois fois plus rapidement que GPT-6 Astra et GPT-6.1 Sol.

L’enjeu est de rendre les agents IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche plus accessibles pour les entreprises et les développeurs qui souhaitent automatiser des processus complexes sans supporter systématiquement le coût des modèles les plus puissants.

Des performances proches d’Astra sur plusieurs tests

Sur Agents’ Last Exam, un benchmark consacré aux tâches professionnelles réalisées par des agents IA, GPT-6.1 Terra obtient un score supérieur de 15 points de pourcentage à celui de GPT-5.6 Terra avec un niveau de raisonnement moyen. OpenAI indique que le coût par tâche est alors environ trois fois inférieur.

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L’entreprise affirme également que Terra atteint des résultats comparables à ceux de GPT-6 Astra sur ce même benchmark, tout en coûtant environ dix fois moins cher par jeton traité. Ces résultats restent toutefois ceux communiqués par OpenAI : ils ne permettent pas, à eux seuls, de conclure que les deux modèles sont interchangeables dans tous les contextes professionnels.

En raisonnement visuel, Terra se rapproche également d’Astra et de GPT-6.1 Sol sur MMMU-Pro, un test qui évalue la capacité des modèles à interpréter des contenus visuels et à répondre à des questions complexes à partir de ces informations.

Cette orientation est cohérente avec les usages visés : un agent professionnel doit pouvoir comprendre ce qui apparaît à l’écran, interpréter les informations présentées et agir dans différentes applications, plutôt que simplement produire du texte.

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Un bond annoncé en programmation

Le développement logiciel constitue un autre axe important de GPT-6.1 Terra. Sur Terminal-Bench 4.0, un benchmark consacré aux tâches réalisées dans un environnement de terminal, le modèle obtient un score de 50,3 % avec un effort de raisonnement maximal, contre 21,5 % pour GPT-5.6 Terra.

Cette progression annoncée est importante, même si les scores de benchmark ne reflètent pas nécessairement les performances sur tous les projets réels. La complexité du code, les outils disponibles, la qualité des instructions et la capacité à vérifier les résultats restent déterminantes.

OpenAI conserve d’ailleurs une distinction entre ses modèles. Pour les tâches de programmation les plus complexes, l’entreprise recommande toujours GPT-6.1 Sol ou GPT-6 Astra. Terra vise donc davantage un équilibre entre capacités, vitesse et coût qu’un remplacement systématique des modèles les plus avancés.

Un tarif API nettement plus accessible

Le principal argument commercial de GPT-6.1 Terra réside dans son prix. Via l’API d’OpenAI, le modèle est facturé 1 dollar par million de jetons en entrée et 5 dollars par million de jetons en sortie. Les jetons d’entrée mis en cache coûtent 0,05 dollar par million.

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À titre de comparaison, GPT-6 Astra coûte 10 dollars par million de jetons en entrée et 50 dollars en sortie. Aux tarifs standard annoncés, Terra revient donc dix fois moins cher pour ces deux catégories de jetons. OpenAI indique également que son nouveau modèle coûte 50 % de moins que GPT-5.6 Terra via l’API.

Cette différence peut devenir significative pour les entreprises qui exécutent de nombreux agents ou automatisent des opérations répétitives. Le coût total dépend néanmoins du volume de jetons consommés, du nombre d’étapes nécessaires pour accomplir une tâche et des éventuelles interventions humaines.

Disponibilité dans ChatGPT Work, Codex et l’API

OpenAI commence à déployer GPT-6.1 Terra auprès des utilisateurs payants éligibles via ChatGPTChatGPT est l'assistant IA d'OpenAI : devenu en 2026 une plateforme multimodale et agentique, il écoute, parle, voit, navigue sur le web et exécute des tâches à votre place. Lire la fiche Work et Codex. Les développeurs peuvent également y accéder par l’intermédiaire de l’API.

Le modèle vise les scénarios dans lesquels la vitesse et le coût sont aussi importants que la qualité du résultat : manipulation d’interfaces, automatisation de tâches administratives, analyse visuelle et développement logiciel. Pour les usages qui exigent le raisonnement le plus poussé, OpenAI continue de recommander Astra ou GPT-6.1 Sol.

Avec GPT-6.1 Terra, OpenAI cherche ainsi à élargir le champ des tâches pouvant être confiées à des agents IA, en réduisant leur coût d’exécution. Reste à mesurer comment les gains annoncés se traduisent dans les workflows réels, où la fiabilité, la compatibilité des outils et la capacité à gérer les erreurs comptent autant que les résultats aux benchmarks.