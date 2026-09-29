Anthropic poursuit son offensive dans la course aux modèles d’intelligence artificielle avec Claude Sonnet 5.5, une nouvelle version de son modèle intermédiaire. Trois mois seulement après Sonnet 5, l’entreprise met cette fois l’accent sur un critère devenu essentiel pour les agents IA : la vitesse.

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Anthropic présente Sonnet 5.5 comme un modèle particulièrement adapté aux usages quotidiens, notamment la programmation, la création de documents professionnels et l’exécution de tâches agentiques. L’objectif est de proposer un modèle suffisamment puissant pour travailler de manière autonome, sans atteindre le coût des modèles les plus haut de gamme.

Un modèle 30 % plus rapide

Le principal argument de Sonnet 5.5 est donc sa rapidité. Anthropic affirme que le nouveau modèle est 30 % plus rapide que Sonnet 5, tout en consommant moins de tokens pour accomplir ses tâches. Cette optimisation peut avoir un impact direct sur les agents. Lorsqu’un agent doit enchaîner plusieurs appels à un modèle pour analyser une situation, écrire du code, tester une solution, puis corriger ses erreurs, chaque gain de vitesse et de coût devient rapidement significatif.

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C’est précisément sur ce terrain qu’Anthropic veut positionner Sonnet 5.5 : un modèle suffisamment performant pour multiplier les actions sans faire exploser la facture.

Dans la hiérarchie d’Anthropic, Sonnet reste positionné sous Opus en matière de puissance générale. Mais, cette distinction devient moins évidente lorsqu’on s’intéresse aux usages agentiques. Selon les benchmarks communiqués par Anthropic, Sonnet 5.5 peut notamment obtenir de meilleurs résultats qu’Opus 5.5 sur certaines tâches de programmation agentique. L’explication avancée est liée à son efficacité : le modèle peut lancer plusieurs agents en parallèle tout en restant dans les limites de coût imposées.

C’est une évolution intéressante de la manière dont les performances des modèles sont évaluées. Un modèle plus puissant individuellement n’est pas nécessairement le plus efficace lorsqu’il faut orchestrer plusieurs agents et leur faire effectuer une longue séquence d’actions.

Des capacités en cybersécurité qui changent son positionnement

Anthropic met également en avant les capacités de Sonnet 5.5 dans le domaine de la cybersécurité. L’entreprise affirme que le modèle dispose de capacités comparables à celles d’Opus 5 dans ce domaine. Une affirmation importante, car Anthropic considère désormais Sonnet 5.5 comme suffisamment capable pour être soumis aux mêmes mesures de protection renforcées que certains de ses modèles les plus avancés.

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Ces garde-fous s’appliqueront notamment à Sonnet 5.5 au même titre qu’à Fable et Opus, selon Anthropic.

Le laboratoire ne présente donc pas Sonnet 5.5 comme une simple version plus rapide de Sonnet 5. Son niveau de capacités justifie également, selon lui, une surveillance particulière dans les scénarios où le modèle pourrait être utilisé pour des tâches de cybersécurité.

Anthropic prépare déjà le prochain Haiku

Anthropic ne compte pas s’arrêter à Sonnet 5.5. L’entreprise prévoit également de lancer une nouvelle version de Haiku, son modèle le plus léger, au cours des prochaines semaines. Aucune date précise n’a cependant été communiquée.

La gamme devrait donc progressivement couvrir trois besoins différents : Haiku pour les tâches où la rapidité et le coût sont prioritaires, Sonnet pour un compromis entre performances et efficacité, et Opus pour les tâches nécessitant le niveau de capacités le plus élevé.

La guerre des modèles s’accélère

Le lancement de Sonnet 5.5 intervient dans une période particulièrement dense pour les grands laboratoires d’IA. OpenAI a dévoilé la semaine dernière plusieurs nouveaux modèles, notamment des versions améliorées de Sol et Luna. De son côté, Meta a présenté un nouveau modèle destiné notamment à alimenter certaines fonctionnalités liées à ses lunettes connectées.

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Anthropic choisit donc de mettre en avant une autre dimension de la compétition : plutôt que de chercher uniquement à établir un nouveau record de performance sur des benchmarks, Sonnet 5.5 veut être rapide, efficace et suffisamment peu coûteux pour faire fonctionner des agents en parallèle.

Cette stratégie pourrait devenir particulièrement importante à mesure que les assistants IA évoluent vers des systèmes capables de travailler seuls pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Dans ce contexte, la puissance brute du modèle n’est qu’une partie de l’équation : le nombre d’appels nécessaires, la latence et le coût total d’exécution deviennent tout aussi déterminants.

Avec Sonnet 5.5, Anthropic semble donc vouloir transformer son modèle intermédiaire en véritable cheval de bataille pour les agents IA, avant l’arrivée prochaine d’un nouveau Haiku et alors que la concurrence accélère elle aussi le renouvellement de ses gammes.